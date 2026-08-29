Canarias refuerza sus puntos de donación de sangre para afrontar el descenso estival

Las vacaciones no paran las operaciones, las urgencias ni los tratamientos hospitalarios. Tampoco las necesidades de sangre. Por eso, Canarias mantiene activo durante el verano su dispositivo de donación ante el descenso habitual de las aportaciones durante los meses de vacaciones.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud reforzará durante los próximos días la presencia de unidades móviles y puntos fijos de extracción por las islas para facilitar que los ciudadanos puedan donar sin tener que hacer grandes desplazamientos.

Desde Sanidad recuerdan que donar sangre de forma regular es fundamental para mantener unas reservas suficientes y atender las necesidades de los hospitales. La recomendación es donar al menos dos veces al año, siempre que se cumplan los requisitos médicos.

Dónde donar este fin de semana

En Tenerife, este sábado habrá una unidad móvil en la Plaza de la Catedral, de 10:00 a 13:45 horas.

También se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado, de 08:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas, y el domingo, de 08:30 a 21:30 horas.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria atenderá a los donantes este sábado de 09:00 a 13:00 horas, sin necesidad de cita previa.

En Gran Canaria, la unidad móvil se instalará este sábado en la avenida Mesa y López, número 40, con horario de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas. Además, el Hospital Universitario Insular tendrá abierto su punto de extracción de 09:30 a 14:00 horas.

Un gesto sencillo que puede hacer falta en cualquier momento

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, aunque quienes donen por primera vez deben tener menos de 60. También es necesario pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Las mujeres embarazadas no pueden donar.

La campaña continuará la próxima semana con nuevas unidades móviles repartidas por distintos municipios de Canarias. El objetivo es acercar la donación a los ciudadanos y evitar que el verano termine dejando las reservas de sangre bajo mínimos.

Porque mientras muchos canarios están de vacaciones, los hospitales siguen funcionando y necesitan que las reservas estén preparadas para cuando hagan falta.