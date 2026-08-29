El alisio se queda en Canarias este sábado con nubes en el norte y posibles lluvias débiles

Canarias afronta el último fin de semana de agosto con un tiempo marcado por el alisio, las nubes en el norte y temperaturas todavía elevadas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada de sábado con intervalos nubosos en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve.

En estas zonas no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en La Palma, mientras que en el resto del Archipiélago la nubosidad tenderá a ir desapareciendo a medida que avance el día. A partir del mediodía, los cielos quedarán prácticamente despejados en buena parte de las islas.

El alisio gana fuerza

El protagonista del sábado será también el viento alisio, que soplará con intensidad moderada y podría dejar rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. Una situación habitual en Canarias que volverá a hacerse notar durante esta jornada.

Mientras tanto, el calor seguirá apretando en buena parte del país, con temperaturas máximas al alza y valores que superarán los 35 grados en algunas zonas de la Península. En Canarias, aunque no se espera un episodio de calor extremo, el ambiente continuará siendo plenamente veraniego.

Así, el Archipiélago encara los últimos días de agosto con un tiempo muy canario: nubes retenidas en el norte, claros en el resto, algo de lluvia en las zonas más húmedas y el alisio marcando el ritmo de la jornada.