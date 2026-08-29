El primer tropiezo del Tenerife que no preocupa a Álvaro Cervera

La primera derrota del CD Tenerife en su regreso a Segunda no ha cambiado el discurso de Álvaro Cervera. El conjunto blanquiazul cayó este viernes por 0-1 ante el Sporting en el Heliodoro Rodríguez López, pero el técnico tinerfeño no salió especialmente preocupado del encuentro. Todo lo contrario.

"El equipo me ha gustado", aseguró Cervera tras el partido. El entrenador considera que el Tenerife compitió bien, especialmente durante una primera parte en la que, a su juicio, los blanquiazules hicieron buena parte de lo que habían trabajado durante la semana.

El resultado, sin embargo, se decidió por una acción individual. Iosifov encontró un recurso de calidad para alcanzar la línea de fondo y asistir a Sarco, que marcó el único gol del encuentro. Para Cervera, el tanto tuvo más que ver con el acierto del jugador del Sporting que con un error del Tenerife.

"La Segunda División tiene estas cosas. Aunque piensas que no son superiores a ti, te pueden ganar en una jugada", explicó el técnico.

Cervera pide calma pese al primer tropiezo

El entrenador blanquiazul considera que el Sporting apenas consiguió generar peligro de forma continuada. De hecho, señaló dos acciones concretas como los momentos de mayor amenaza visitante: el gol que fue anulado y el tanto que finalmente subió al marcador.

Cervera entiende que su equipo hizo muchas cosas bien y que, en esta ocasión, le faltó ese punto de acierto que puede decidir partidos tan igualados. No habla de falta de actitud ni de fútbol, sino de pequeños detalles que en Segunda pueden marcar la diferencia.

El técnico también recordó que hay cosas que ningún entrenador puede controlar desde el banquillo. Él puede preparar al equipo, diseñar los movimientos y explicar cómo afrontar determinadas situaciones, pero después son los futbolistas quienes tienen que decidir cuándo meter la pierna, cuándo centrar o cuándo disparar.

Por eso, pese al 0-1, Cervera no quiere dramatizar. Si las derrotas que lleguen durante la temporada son como esta, con el equipo compitiendo y dejando al rival sin demasiadas opciones, el entrenador parece dispuesto a asumirlas.

La banda derecha, el pequeño problema de Cervera

Hay, eso sí, un asunto que preocupa algo más al entrenador. La banda derecha está siendo uno de los pequeños quebraderos de cabeza del cuerpo técnico.

Los extremos más rápidos de la plantilla se sienten más cómodos jugando por la izquierda, una zona que actualmente ocupa Nacho. Cervera reconoce que esta circunstancia obliga a realizar determinadas adaptaciones para mantener la profundidad del equipo.

El problema no impidió al Tenerife competir de tú a tú con el Sporting, pero sí es uno de los aspectos que el cuerpo técnico tendrá que seguir ajustando en las próximas jornadas.

Pese al tropiezo, el Tenerife mantiene un buen punto de partida en su regreso a Segunda. Suma seis puntos de nueve posibles y ocupa provisionalmente la tercera posición, aunque la clasificación todavía está condicionada por los partidos de la tercera jornada que quedan por disputarse.

Ahora toca pasar página. El próximo compromiso del conjunto blanquiazul será el sábado 5 de septiembre ante la Real Sociedad B en Zubieta, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

Cervera tendrá una semana por delante para corregir esos pequeños detalles, especialmente en la banda derecha, y preparar un partido en el que el Tenerife buscará recuperar fuera de casa los puntos que se escaparon del Heliodoro.