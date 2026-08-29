Joe Cremo asume el reto del Gran Canaria para volver a la Liga Endesa

El Gran Canaria no esconde su objetivo para esta temporada: regresar cuanto antes a la Liga Endesa. Una presión que Joe Cremo, uno de los nuevos rostros del conjunto amarillo, no solo acepta, sino que está dispuesto a convertir en un estímulo para el equipo.

El escolta estadounidense fue presentado este viernes como nuevo jugador del conjunto grancanario y dejó claro que el favoritismo no le preocupa. Para Cremo, la presión únicamente se convierte en un problema cuando no existe preparación. Por eso, apuesta por asumirla, disfrutarla y trasladarla a la pista con naturalidad.

El jugador llega al Gran Canaria después de haber vivido dos ascensos en las últimas temporadas. En la campaña pasada formó parte del Leyma Coruña que consiguió subir a la Liga Endesa, mientras que un año antes logró el mismo objetivo con el San Pablo Burgos, entonces dirigido por el actual técnico amarillo, Bruno Savignani.

Un jugador que prioriza al equipo

Cremo tiene claro el papel que quiere desempeñar en este nuevo proyecto. Su capacidad para lanzar desde el perímetro será una de sus principales armas, pero no quiere limitar su aportación a las estadísticas.

El estadounidense asegura que buscará generar juego para sus compañeros y asumir responsabilidades tanto en ataque como en defensa. De hecho, se ha mostrado dispuesto a enfrentarse al mejor jugador rival y a aportar en aquellas acciones que no siempre aparecen reflejadas en los números.

Esa mentalidad colectiva es, precisamente, una de las claves que el jugador considera necesarias para que el Gran Canaria pueda alcanzar su objetivo. Cremo asegura haber encontrado en el vestuario amarillo una filosofía similar a la que ya vivió en Burgos, donde el equipo firmó una temporada sobresaliente con 32 victorias y solo dos derrotas antes de lograr el ascenso.

Savignani, una pieza importante

La presencia de Bruno Savignani también tuvo peso en la decisión de Cremo de recalar en Gran Canaria. El jugador ya conoce al técnico brasileño de su etapa en Burgos y destaca una filosofía compartida basada en la exigencia y el trabajo diario.

Cremo valora especialmente que Savignani combine libertad en ataque con compromiso defensivo, una fórmula que considera adecuada para afrontar una temporada en la que el Gran Canaria parte con la obligación de pelear por el regreso a la máxima categoría.

El escolta reconoce que meditó durante varias semanas su llegada a la isla antes de tomar la decisión junto a su mujer y su familia. Ahora, su objetivo es devolver esa confianza sobre la pista y conseguir que la afición amarilla pueda sentirse orgullosa del equipo.

El director deportivo del Gran Canaria, Francesc Solana, también ha destacado el recorrido de Cremo en Primera FEB y su crecimiento desde categorías inferiores. Su experiencia en equipos que ya han conseguido ascender es otro de los argumentos que explican su incorporación a un proyecto que tiene un objetivo muy concreto: volver a la Liga Endesa.