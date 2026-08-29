Los vecinos de Tejina ya tienen todo listo para una de las celebraciones más singulares de Tenerife. La recogida de faya marca un año más los preparativos de los Corazones de Tejina, una tradición que reúne a varias generaciones y que mantiene vivo uno de los grandes símbolos culturales de La Laguna.

El área recreativa de La Tahona, en San Juan de la Rambla, se convirtió este viernes en el punto de encuentro de los integrantes de los tres corazones que protagonizan la fiesta: Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico. Allí se llevó a cabo el corte y retirada de las ramas que se utilizarán durante la celebración.

La actividad contó con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, cuyos responsables acompañaron a los representantes de la Asociación Corazones de Tejina durante una jornada en la que tradición y respeto por el medio natural fueron de la mano.

Los participantes siguieron las indicaciones de los técnicos para realizar la recogida de la rama de forma respetuosa con el entorno. Una tarea que, más allá de los preparativos de la fiesta, se ha convertido en una forma de transmitir a los más jóvenes una tradición que los vecinos de Tejina llevan generaciones conservando.

Una tradición que pasa de padres a hijos

Los Corazones de Tejina no son una fiesta más. La celebración, que se mantiene desde la segunda mitad del siglo XIX, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 por su valor etnográfico y antropológico.

Cada año, los tres corazones compiten amistosamente por mostrar sus espectaculares estructuras decoradas, en una celebración que combina cultura popular, tradición y fervor religioso en torno a San Bartolomé, cuya festividad se celebra el 24 de agosto.

Para el concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, la recogida de la rama constituye uno de los actos "más tradicionales y arraigados" de la celebración. También destacó la importancia de que los jóvenes participen para garantizar que la tradición continúe pasando de generación en generación.

Desde el Cabildo también han puesto el foco en el componente ambiental de la actividad. La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó la implicación de los integrantes de los tres corazones y su trabajo siguiendo las indicaciones de los técnicos para proteger el entorno.

El fayal como vínculo entre tradición y naturaleza

La colaboración entre las administraciones y los Corazones de Tejina no se limita a la recogida de ramas. El Cabildo trabaja actualmente en la restauración y reforestación de la Montaña Fagundo, un espacio de 32 hectáreas situado entre La Laguna y Tacoronte.

La zona resultó gravemente afectada por el incendio forestal de 2022, que dañó más de la mitad de su superficie. El objetivo ahora es recuperar el espacio con especies autóctonas y convertirlo en un aula de la naturaleza dedicada también a la educación ambiental.

Entre las especies que se están plantando se encuentra precisamente el fayal, lo que permitirá recuperar parte de la vegetación de la zona y, en el futuro, disponer de un espacio vinculado a la recogida de rama para celebraciones tradicionales como los Corazones de Tejina.

En estos trabajos también participan voluntarios, entidades y miembros de la Asociación Corazones de Tejina y de los tres corazones. Una colaboración que demuestra que, en Tejina, la tradición no solo se conserva: también se cuida y se transmite.