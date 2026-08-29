La Niña III lleva más de tres años carbonizada en Santa Catalina mientras su rehabilitación sigue pendiente

Más de tres años después del incendio que arrasó gran parte de su estructura, la réplica de la carabela La Niña III continúa en el entorno del parque Santa Catalina, uno de los principales puntos de entrada y tránsito turístico de Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de una rehabilitación definitiva.

El último paso anunciado por el Ayuntamiento llegó en marzo de 2026, cuando encargó por 5.992 euros un nuevo estudio técnico para determinar el estado de la embarcación y establecer cómo podría recuperarse. El objetivo municipal es restaurarla y mantenerla en el entorno de Santa Catalina con una futura vinculación al Museo Elder.

Un incendio después de años de deterioro

La situación actual no comenzó con las llamas. Ya en 2015, documentación del propio Ayuntamiento recogía preguntas sobre el deterioro de La Niña III por actos vandálicos y por la presencia de personas que pernoctaban en su interior. La respuesta municipal señalaba entonces que la vigilancia estaba incluida dentro de las instrucciones generales de la Policía Local.

El deterioro continuó durante los años siguientes. En octubre de 2023, después del incendio, se volvió a preguntar en el Pleno municipal cuándo sería retirada la embarcación para repararla o reconstruirla, haciendo referencia también a los ataques vandálicos sufridos desde su traslado.

El episodio definitivo llegó durante la madrugada del 24 de mayo de 2023. El fuego afectó prácticamente a toda la estructura y los bomberos necesitaron unos 8.000 litros de agua para extinguirlo. No hubo daños personales.

Un informe ya advirtió del escaso material aprovechable

La magnitud de los daños quedó reflejada poco después. En el Pleno municipal de octubre de 2025 se recordó la existencia de un informe elaborado en junio de 2023 que consideraba muy limitado el aprovechamiento estructural de la embarcación y planteaba, en su caso, conservar únicamente los mástiles.

En aquella sesión, el PP reclamó la retirada de la estructura y aseguró que permanecía en un estado deplorable 29 meses después del incendio. El Gobierno municipal rechazó esa solución y defendió que la réplica todavía podía recuperarse con criterios históricos y patrimoniales.

El debate dejó también clara la distribución de responsabilidades. La embarcación pertenece al Cabildo de Gran Canaria, mientras el Ayuntamiento dispone de ella en régimen de cesión de uso. El inventario municipal continúa incluyendo La Niña III entre su mobiliario monumental.

Réplica de la carabela La Niña III

De símbolo turístico a imagen de abandono

La réplica tiene 17,30 metros de eslora y fue construida en Galicia en 1992 siguiendo el diseño del marino Carlos Etayo. Reproduce la embarcación utilizada por Cristóbal Colón y fue instalada en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2000.

Su ubicación no es menor. Se encuentra junto al parque Santa Catalina y frente al Museo Elder, en un entorno por el que transitan los visitantes que llegan a la capital desde la zona portuaria. El propio concejal Héctor Alemán la definió en 2025 como un "hito que da la bienvenida" a quienes llegan a la ciudad.

Sin embargo, dos años después del incendio ya se había documentado una imagen muy diferente. En julio de 2025, la estructura continuaba carbonizada, con basura y signos de ocupación en su entorno, a pocos metros del Museo Elder y a la vista de los visitantes de Santa Catalina.

La rehabilitación sigue buscando su forma definitiva

El Ayuntamiento decidió en marzo dar un nuevo paso y contrató al arquitecto naval Daniel Rodríguez Zaragoza para realizar un reconocimiento de la réplica, evaluar los daños y establecer los materiales y procedimientos necesarios para devolverla a una condición adecuada de exposición.

Paralelamente, solicitó autorización al Cabildo para que el Museo Elder pueda asumir en el futuro la gestión de la embarcación y colaborar en su rehabilitación. El Gobierno municipal plantea incluso integrarla en un proyecto educativo y divulgativo relacionado con la navegación y la historia colombina.

La recuperación, sin embargo, todavía tiene que pasar del diagnóstico a la intervención. Más de tres años después del incendio y más de una década después de las primeras advertencias por su deterioro, La Niña III continúa siendo una asignatura pendiente en pleno Santa Catalina.

El Ayuntamiento ya ha decidido que quiere conservarla. Ahora falta que una réplica concebida para recordar la historia marítima de la capital deje de mostrar precisamente en una de sus principales puertas turísticas las huellas de años de deterioro.