Las Dunas de Maspalomas refuerzan la vigilancia ante la presión de los turistas

Las Dunas de Maspalomas refuerzan su vigilancia ante la creciente presión de visitantes que soporta uno de los espacios naturales más emblemáticos de Gran Canaria. El Cabildo ha intensificado desde este viernes los controles, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando se concentra una mayor afluencia de turistas y residentes.

El dispositivo reúne a una decena de efectivos de distintos cuerpos. Agentes de Medio Ambiente, Seprona de la Guardia Civil, Policía Canaria y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana participan en las labores de vigilancia, a las que se suma la unidad de drones de la Policía Local para controlar desde el aire las zonas de acceso restringido.

El objetivo es sencillo: evitar que los visitantes se salgan de los senderos habilitados y accedan a áreas especialmente sensibles de la Reserva Natural Especial. Los agentes informan a los transeúntes y reconducen a quienes entran en espacios donde el paso está limitado para reducir el impacto sobre la flora y la fauna del entorno.

Un millar de personas cada día

La dimensión de la presión sobre las Dunas se refleja en los datos del proyecto Impulsa Maspalomas. Sus sensores detectan que cerca de 1.000 personas pasan diariamente por el Mirador de las Dunas durante las franjas de mayor afluencia.

Ante esta situación, el Cabildo ha puesto en marcha además una medida piloto de megafonía. Desde el pasado 26 de agosto, el sistema lanza mensajes cada 15 minutos para recordar a los visitantes que se encuentran en un Espacio Natural Protegido y que deben respetar las zonas delimitadas.

Las advertencias se emiten en español, inglés y alemán y funcionan de 07:30 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, coincidiendo con los momentos de mayor presencia de personas.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, defendió esta nueva herramienta como una forma de reforzar la vigilancia y, sobre todo, de recordar a quienes visitan las Dunas la necesidad de proteger un espacio especialmente vulnerable.

Por ahora, el sistema se encuentra en fase de pruebas y está gestionado por Sodetegc. La intención del Cabildo es combinar la presencia de los agentes con la tecnología para que la elevada afluencia de visitantes no termine pasando factura a uno de los paisajes más reconocibles de Gran Canaria.