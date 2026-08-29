Muere un motorista de 38 años tras chocar contra un muro en Gran Canaria

Un hombre de 38 años de edad ha perdido la vida durante la madrugada de este sábado en un trágico accidente de tráfico ocurrido en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El siniestro vial se produjo cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control de su vehículo de dos ruedas y terminó impactando de manera violenta contra una pared situada en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 00:00 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno autonómico recibió una alerta telefónica. En la llamada se informaba de que un motorista precisaba asistencia médica urgente tras haber sufrido una grave colisión en la calle Archipiélago Canario, una de las arterias de la citada localidad del sur de la isla.

De forma inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas de soporte vital básico y otra medicalizada. A pesar de la rápida respuesta de los equipos de auxilio, a su llegada al punto del accidente, el personal sanitario únicamente pudo certificar el fallecimiento del varón, puesto que presentaba lesiones incompatibles con la vida que le causaron la muerte en el acto.

Junto a los efectivos médicos, también se personaron en la zona del siniestro varios agentes de la Policía Local del municipio. Los efectivos policiales procedieron a acordonar la calle para asegurar el perímetro y garantizar el trabajo de los servicios de emergencia, así como para gestionar el tráfico en los alrededores de la vía afectada durante la madrugada.

Posteriormente, la Policía Local se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este siniestro mortal. El atestado deberá determinar si hubo algún otro vehículo implicado en el accidente, si el impacto se debió a un exceso de velocidad, a un fallo mecánico de la motocicleta o a cualquier otra eventualidad en el trazado de la vía.

Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la especial vulnerabilidad a la que se enfrentan los usuarios de vehículos de dos ruedas en las carreteras y vías urbanas. Las autoridades competentes insisten de forma regular en la importancia de extremar las precauciones al manillar, respetar escrupulosamente los límites de velocidad y mantener una atención constante a las condiciones del entorno, especialmente durante los trayectos nocturnos donde la visibilidad se ve notablemente reducida.