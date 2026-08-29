Santa Cruz corta el tráfico por la noche junto al Meridiano para ultimar su nueva rampa peatonal

Los conductores que circulen por el entorno del Centro Comercial Meridiano tendrán que prestar especial atención este domingo y lunes por la noche. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará varios cortes de tráfico entre las 21:00 y las 05:00 horas para completar las obras de acondicionamiento de la zona próxima a la nueva rampa peatonal.

Las restricciones afectarán a la calle Alcalde José Emilio García Gómez, en su confluencia con la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Álvaro Rodríguez López. Los trabajos forman parte de las actuaciones necesarias para poner en servicio la nueva infraestructura peatonal, diseñada para mejorar la movilidad y la accesibilidad en este punto de la capital.

Dos noches de trabajos en la zona

Los trabajos comenzarán durante la noche del domingo 30 de agosto, cuando se llevarán a cabo las labores de fresado y asfaltado de la calzada.

Una vez finalizada esta intervención, durante la noche del lunes 31 se completará el acondicionamiento con el pintado de la señalización horizontal y vertical correspondiente.

Mientras duren las obras, el tráfico será desviado por la avenida Manuel Hermoso Rojas y las calles Álvaro Rodríguez López, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Unión Artística del Cabo.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores tener en cuenta estas modificaciones y planificar sus desplazamientos para evitar las posibles retenciones que puedan producirse durante las horas de trabajo.

Una nueva conexión peatonal junto al Meridiano

Las actuaciones permitirán completar la puesta a punto de la nueva rampa peatonal situada en las inmediaciones del Centro Comercial Meridiano, una infraestructura con la que el Consistorio pretende facilitar los desplazamientos a pie y mejorar la accesibilidad de la zona.

La intervención se está coordinando entre las áreas municipales de Obras e Infraestructuras y Movilidad y Accesibilidad Universal, que han programado los trabajos en horario nocturno para reducir su impacto sobre la circulación durante el día.

Una vez concluidas estas últimas actuaciones, quedará completado el acondicionamiento necesario en el entorno de la nueva rampa.