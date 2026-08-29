Tenerife desvela por primera vez qué esconde bajo sus volcanes

Un estudio científico ha conseguido reconstruir por primera vez en la historia geológica de Canarias una imagen tridimensional de la estructura profunda de Tenerife, desde la corteza hasta el manto superior. El trabajo ha permitido localizar cuatro grandes zonas donde las ondas sísmicas avanzan más despacio, un indicio relacionado con temperaturas elevadas y acumulaciones de magma a entre 10 y 30 kilómetros de profundidad.

La investigación está liderada por Víctor Ortega Ramos, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y doctorando de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el estudio también han participado el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Universidad de Ginebra y el Instituto de Investigación en Vulcanología y Evaluación de Riesgos de Portugal.

El trabajo se centra en una de las zonas volcánicas más complejas del archipiélago. Tenerife está atravesada por tres grandes dorsales volcánicas que confluyen en torno al Teide-Pico Viejo, formando un sistema en el que el magma puede almacenarse a diferentes niveles del subsuelo.

Para conocer qué ocurre a esas profundidades, los investigadores analizaron 785 telesismos registrados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria en Tenerife. Estos terremotos, ocurridos en distintos puntos del planeta, permitieron estudiar cómo las ondas sísmicas atraviesan el interior de la isla y detectar cambios en los materiales que encuentran a su paso.

Cuatro anomalías bajo la isla

Los resultados muestran una capa de corteza oceánica de unos diez kilómetros de espesor y, justo debajo, una estructura mucho más irregular. En ella aparecen cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica que se extienden por distintos sectores del subsuelo tinerfeño.

Los científicos consideran que estas zonas podrían corresponder a regiones especialmente calientes y relacionadas con la presencia de magma procedente del manto. La anomalía más destacada se encuentra bajo el sector occidental de Tenerife, donde las velocidades sísmicas registradas son especialmente bajas.

Las modelizaciones realizadas apuntan a que esta zona podría contener una cantidad importante de material fundido, como consecuencia de la acumulación progresiva de magma en la base de la corteza.

El estudio también encuentra una conexión entre estas estructuras profundas y la actividad sísmica registrada en Tenerife durante los últimos años. Una parte importante de los terremotos se concentra en los bordes de la principal anomalía, un patrón que los investigadores relacionan con el movimiento de calor y fluidos en el interior de la isla.

Cuando el magma asciende hacia zonas menos profundas, la presión disminuye y se facilita la liberación de gases, principalmente dióxido de carbono. Estos fluidos pueden desplazarse hacia la superficie e interactuar con el sistema hidrotermal de Tenerife, un proceso que ayudaría a explicar parte de la actividad sísmica híbrida y de baja frecuencia detectada en la isla.

El trabajo supone un paso importante para conocer cómo funciona el sistema magmático profundo de Tenerife. A partir de ahora, los investigadores tratarán de determinar con mayor precisión el tamaño y la conexión entre estas zonas para mejorar el conocimiento y la vigilancia del sistema volcánico de la isla.