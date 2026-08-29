Un proyecto de la ULPGC busca frenar la neumonía porcina mediante cepas controladas

La ULPGC ha puesto en marcha una investigación para buscar nuevas formas de prevenir y controlar una enfermedad que afecta a las explotaciones porcinas.

Una bacteria para estudiar las defensas de los animales

Un equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) trabaja en una nueva estrategia para combatir la neumonía enzoótica porcina, una enfermedad respiratoria que afecta de forma recurrente a los cerdos y que puede tener un importante impacto en las explotaciones ganaderas.

El proyecto parte de una idea poco habitual: estudiar qué ocurre cuando los animales entran en contacto de forma controlada con cepas de Mycoplasma hyopneumoniae que no provocan la enfermedad.

Los investigadores quieren comprobar si esta colonización previa puede modificar la respuesta del sistema inmunitario de los animales y, a partir de ahí, encontrar nuevas herramientas para prevenir o tratar la infección.

El objetivo es conocer mejor la relación entre esta bacteria y los cerdos para poder desarrollar en el futuro estrategias más eficaces frente a la enfermedad.

La neumonía enzoótica porcina es uno de los problemas habituales de la sanidad porcina. Además de afectar al bienestar de los animales, las infecciones pueden reducir el rendimiento de las explotaciones y generar pérdidas económicas para los ganaderos.

Una investigación con más de 104.000 euros

El proyecto de la ULPGC ha sido seleccionado en la última convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

La iniciativa ha obtenido una puntuación de 72,3 puntos y ha sido clasificada como proyecto de desarrollo experimental. Para llevarla a cabo contará con un presupuesto de 104.175 euros.

La investigación forma parte de un paquete de 17 proyectos respaldados por el Gobierno de Canarias con más de 2,5 millones de euros. Estas ayudas cuentan además con cofinanciación de la Unión Europea a través de los fondos Feder.

La apuesta busca que el conocimiento generado en los laboratorios pueda terminar teniendo una aplicación directa en el sector primario. En este caso, mejorar la prevención de las enfermedades porcinas podría ayudar a reducir pérdidas y avanzar hacia explotaciones más eficientes y sostenibles.