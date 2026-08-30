El regreso a las aulas en septiembre costará hasta 1.849 euros por alumno

La vuelta al cole ya está a la vuelta de la esquina y las familias de Canarias empiezan a hacer cuentas. Mochilas, libros, material escolar, ropa, calzado y todo lo necesario para afrontar el nuevo curso volverán a poner a prueba los presupuestos de los hogares.

Pero no todos los alumnos regresarán a las aulas el mismo día. En Canarias, el curso 2026-2027 comenzará de forma escalonada y los primeros en volver serán los alumnos de Educación Infantil y Primaria, el 9 de septiembre. Un día después, el 10, será el turno de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato comenzarán las clases el 11 de septiembre, mientras que la Formación Profesional cuenta con un calendario específico en función del ciclo y del curso. El calendario oficial también establece fechas diferenciadas para las distintas enseñanzas de FP.

Los más pequeños tendrán que adaptarse

Para muchas familias, sin embargo, la vuelta al cole no será simplemente preparar la mochila y volver a clase. Los más pequeños tendrán que enfrentarse de nuevo a la adaptación a las rutinas escolares, especialmente aquellos que comienzan por primera vez Educación Infantil.

Los primeros días pueden suponer un cambio importante para los niños: nuevos horarios, profesores, compañeros y, en algunos casos, la primera separación prolongada de sus padres. Por eso, los centros organizan la incorporación de estos alumnos teniendo en cuenta sus necesidades y los periodos de adaptación que correspondan.

Mientras los más pequeños vuelven poco a poco a la rutina, el resto del alumnado recuperará progresivamente los horarios habituales. El curso escolar en Canarias contempla un mínimo de 175 días lectivos en las enseñanzas obligatorias.

Volver a clase también cuesta más

A la preocupación por recuperar las rutinas se suma otra que afecta directamente a los hogares: el precio de la vuelta al cole.

El observatorio Cetelem calcula un desembolso medio de 478 euros, un 12% más que el año anterior. Otros estudios elevan la factura y sitúan el gasto entre los 635 euros de los centros públicos y los 1.849 euros de los privados, dependiendo de la comunidad y de los gastos incluidos.

La subida se nota especialmente en productos como las mochilas, la papelería y los libros de texto. Para muchas familias, septiembre se convierte así en uno de los meses con mayor número de gastos extraordinarios.

Los datos del sector reflejan además que alrededor del 65% de los hogares asegura que este año sufrirá especialmente el aumento del coste de la vuelta al cole. Casi seis de cada diez padres reconocen haber tenido que recurrir a medidas de ahorro para poder afrontar las compras.

Ante este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda adelantar las compras, comparar precios y preparar una lista con todo lo necesario antes de empezar a gastar. También aconseja reutilizar material de cursos anteriores e intercambiar libros, ropa o material escolar con otras familias.

En Canarias, la cuenta atrás ya ha comenzado. El 9 de septiembre volverán las mochilas y los uniformes a los colegios, aunque los padres de los más pequeños tendrán que afrontar además otro reto: conseguir que sus hijos vuelvan a coger el ritmo después de casi tres meses de vacaciones.