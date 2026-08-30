Herido grave un hombre de 75 años tras caer con su coche por un barranco en Tenerife

Un hombre de 75 años de edad ha resultado herido de gravedad en la tarde de este sábado después de precipitarse con el vehículo que conducía por un barranco situado en la zona de Lomo de Oliva, perteneciente al término municipal de Arico, en la isla de Tenerife. El suceso ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias para atender a la víctima y asegurar el perímetro del siniestro.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió durante la franja vespertina, momento en el que se activaron de inmediato los recursos correspondientes. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación del Consorcio de Bomberos de Tenerife, cuya intervención fue indispensable debido a la complicada orografía del terreno donde había quedado atrapado el turismo.

Los efectivos de salvamento lograron descender hasta el punto exacto del impacto y procedieron a rescatar al afectado. Posteriormente, los profesionales coordinaron el ascenso del paciente hasta una zona segura y accesible, lugar en el que ya se encontraba desplegado el personal sanitario para llevar a cabo la primera evaluación médica de urgencia.

El equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudió al enclave prestó la asistencia inicial al accidentado. Tras una exhaustiva valoración en el mismo escenario del suceso, los facultativos determinaron que el conductor presentaba diversos traumatismos de carácter grave, generados como consecuencia del fuerte impacto sufrido durante la caída por el acentuado desnivel.

Ante la severidad de las lesiones comprobadas, el varón fue estabilizado e inmovilizado para garantizar su seguridad clínica durante el traslado. A continuación, fue evacuado de urgencia en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, complejo hospitalario de referencia en la isla en el que ingresó para recibir tratamiento especializado.

De forma paralela a las intensas labores de rescate y atención sanitaria, agentes de la Policía Local de Arico y efectivos de la Guardia Civil se personaron en la zona del siniestro. Las fuerzas de seguridad se hicieron cargo de regular el tráfico, facilitar el acceso de las unidades de rescate y colaborar activamente con el resto del dispositivo de emergencias.

Por su parte, el Instituto Armado ha procedido a instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la salida de la vía del vehículo. La posterior investigación de la Guardia Civil resultará fundamental para determinar las causas que expliquen la pérdida de control del automóvil y su posterior caída al precipicio.