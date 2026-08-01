La Feria de Ganado del Pino reunió a 350 animales y 37 ganaderos en Osorio

La Feria de Ganado del Pino reunió el pasado domingo, 23 de agosto, a unos 350 animales y 37 ganaderos de Gran Canaria en la Finca de Osorio, en una jornada que abrió el programa tradicional de las fiestas del Pino.

Cientos de visitantes acudieron al recinto para participar en actividades relacionadas con las costumbres del campo canario y contemplar una muestra de ganado bovino, caprino, ovino y equino.

Trilla, arado y trasquila en Osorio

La programación incluyó demostraciones de trilla, arado romano, trasquila y ordeño, además de paseos en burro y otras propuestas dirigidas a las familias.

También se celebraron una carrera de sortijas, una gymkana de yuntas y actividades de descamisada y desgranada de piñas.

Según el Ayuntamiento de Teror, la afluencia de público superó las expectativas de la organización y la jornada se desarrolló sin incidencias.

Más de 21.000 euros en premios y ayudas

La feria contó con unos 350 animales y 37 ganaderos procedentes de diferentes puntos de la isla.

El Ayuntamiento destinó este año 21.460 euros a premios y ayudas para el transporte de los animales, una cantidad que supone casi 5.000 euros más que en 2025.

La jornada finalizó con la actuación de la Parranda El Lebrillo y la entrega de trofeos y premios a los ganaderos participantes.

La Feria de Ganado abrió así el programa tradicional de las fiestas del Pino con 37 ganaderos y una muestra de 350 animales, además de recuperar en Osorio labores como la trilla, la trasquila o el arado romano.