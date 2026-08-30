Las Palmas sufre su primer tropiezo de la temporada en Girona

La UD Las Palmas sufrió este domingo su primera derrota de la temporada al caer por un contundente 5-2 ante el Girona en Montilivi. El conjunto amarillo, que llegaba a la tercera jornada con dos victorias y la posibilidad de colocarse líder en solitario, se vio superado por el equipo catalán, especialmente tras el descanso, y abandona el liderato de LaLiga Hypermotion.

El Girona, que apenas había sumado un punto en las dos primeras jornadas, salió decidido a cambiar su dinámica y fue imponiendo su ritmo con el paso de los minutos. Abel Ruiz y Vanat avisaron en los primeros compases antes de que Jastin García adelantara a los locales en el minuto 22 con un potente disparo desde la frontal que sorprendió a José Antonio Caro.

Las Palmas intentó reaccionar al tanto, pero no terminó de encontrar la claridad necesaria en ataque. El Girona, más cómodo sobre el césped, pudo incluso ampliar su ventaja antes del descanso, aunque el marcador no volvió a moverse.

Rubén de la Barrera reaccionó en el intermedio con la entrada de Giovanni Bonfanti e Iván Jaime. El cambio de rumbo fue inmediato y Las Palmas encontró el empate nada más comenzar la segunda mitad. Iván Jaime aprovechó un error de Gazzaniga, que no acertó a despejar un centro raso, para marcar a placer y poner el 1-1 en el marcador.

El Girona castiga los errores amarillos

El empate parecía devolver al conjunto grancanario al partido, pero el Girona volvió a golpear. En el minuto 55, Fran Beltrán aprovechó un grave error en la salida de balón de José Antonio Caro. El centrocampista recuperó la pelota, vio adelantado al portero amarillo y lo superó con una vaselina para poner el 2-1.

Las Palmas quedó tocada y el Girona aprovechó el desconcierto. Cinco minutos después, Yáser Asprilla recibió el balón tras una gran acción individual y colocó el esférico en una de las escuadras para ampliar la ventaja. El colombiano, uno de los grandes protagonistas del encuentro, volvió a aparecer en el minuto 72 para firmar el 4-1 y dejar prácticamente sentenciado el partido.

El conjunto amarillo no bajó los brazos y Miyashiro recortó distancias en el minuto 85, pero la reacción llegó demasiado tarde. Además, Jesé Rodríguez vio la tarjeta roja en el tramo final y dejó a Las Palmas en inferioridad numérica.

Con el partido ya decidido, Izan González aprovechó el tiempo añadido para marcar el quinto del Girona y completar una goleada que permite al conjunto catalán respirar después de un mal comienzo de campeonato.

Las Palmas deberá pasar página rápidamente. El equipo de Rubén de la Barrera tendrá una nueva oportunidad para recuperar sensaciones el próximo viernes 4 de septiembre, cuando recibirá al Leganés a las 20:30 horas en el Estadio de Gran Canaria, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.