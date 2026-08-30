Nuestro reportaje fuerza el desalojo de 300 personas viviendo en chabolas en Adeje

Hace apenas unos días, decidí coger la cámara y trasladarme a Adeje, coger un parapente y documentar una realidad que llevaba demasiado tiempo silenciada. Publicamos en exclusiva un vídeo que ponía rostro y cifras a un asentamiento irregular enquistado a pocos metros de hoteles de lujo. La intención no era otra que exponer el colapso del mercado inmobiliario tinerfeño y cómo había generado asentamientos ilegales, de personas que usurpaban suelo para poner sus chabolas. Ahora, pocos días después de nuestra denuncia, la maquinaria institucional ha despertado de su letargo de 20 años. El Ayuntamiento de Adeje ha emitido una orden de desalojo que da un plazo de 15 días a más de 300 personas para abandonar los terrenos.

El eco de una denuncia

La resolución municipal exige vaciar un espacio que, ante la inacción de las autoridades y la parálisis del planeamiento urbanístico, se ha ido llenando de caravanas, furgonetas y contenedores marítimos. El problema se había invisibilizado hasta que decidimos sacarlo a la luz. Tras la publicación de nuestro reportaje, el consistorio ha acelerado una hoja de ruta para erradicar el chabolismo no solo en El Puertito, sino en otras zonas limítrofes como El Valito o La Caleta.

Sin embargo, el desalojo plantea un problema estructural. Las personas que habitan estos terrenos privados no encajan en el perfil del ocupante antisistema. Son víctimas de un mercado rígido, donde la oferta de vivienda está bloqueada por la maraña burocrática y los precios han sido empujados al alza por la falta de suelo disponible.

La asfixia de la clase trabajadora

Quienes residen en este enclave no son hippies. Se trata de familias y trabajadores de la hostelería, los servicios y el comercio local que sostienen la actividad diaria del municipio. El cálculo que los empujó hasta allí es simple: frente a salarios medios de 1.300 euros, el mercado inmobiliario exige 1.000 euros por un alquiler básico.

Ante la imposibilidad material de asumir esos costes, decenas de empleados optaron por instalar caravanas, casetas y contenedores en parcelas desatendidas. Sin embargo, por comprensible que resulte la desesperación individual, la precariedad económica no convalida la ilegalidad. Convertir la necesidad en patente de corso para vulnerar la propiedad privada y saltarse las normas de convivencia destruye la seguridad jurídica y sienta un precedente inadmisible. Una sociedad que renuncia a hacer cumplir la ley termina normalizando la degradación de su propio entorno.

Desalojo sin alternativas viables

El problema de fondo es la barrera artificial impuesta sobre la vivienda. Años de rigidez urbanística, planes paralizados y trabas burocráticas han secuestrado la oferta residencial en Tenerife. El consistorio reacciona ahora por decreto, limpiando la imagen del municipio tras nuestra denuncia, pero elude su responsabilidad en la crisis. La solución a este drama no pasa por prometer más bloques de gestión estatal ni por perpetuar el mismo intervencionismo que originó el colapso.

La recuperación de estos terrenos es una noticia positiva para el respeto al Estado de Derecho. Restablecer la legalidad y proteger la propiedad es el primer paso indispensable de cualquier sociedad civilizada. No obstante, la herida causal sigue abierta: el precio inasumible de la vivienda. Expulsar a 300 personas por la vía de urgencia no cura el mercado. La única salida estructural pasa por liberalizar el suelo, reducir los impuestos a la construcción y permitir que la oferta fluya para que un trabajador en Canarias pueda, sencillamente, pagarse un techo con el fruto de su esfuerzo.