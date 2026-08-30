Qué hacer si presencias un accidente en carretera y cómo puedes ayudar a los heridos

Presenciar un accidente de tráfico puede ser una situación de nervios y confusión, pero los primeros minutos pueden resultar decisivos para las personas heridas. El Servicio de Urgencias Canario recuerda que una actuación correcta de los primeros testigos puede ayudar a mejorar las posibilidades de supervivencia hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La clave está en seguir la conocida conducta PAS: proteger, alertar y socorrer. Tres pasos sencillos que permiten actuar sin poner en peligro a los propios testigos ni agravar el estado de los afectados.

Lo primero es ponerse a salvo y avisar al 112

El primer paso es proteger la zona. Si se presencia un siniestro, hay que detenerse en un lugar seguro y evitar exponerse al tráfico o generar un nuevo peligro para otros conductores. Antes de acercarse a los vehículos accidentados, es fundamental comprobar que hacerlo no supone un riesgo.

Una vez asegurada la zona, hay que llamar al 112 lo antes posible. La información que se facilite al operador será fundamental para que los recursos de emergencia puedan llegar con rapidez al lugar exacto del accidente.

Durante la llamada conviene explicar con calma dónde se ha producido el siniestro, indicando si se trata de una autopista, una autovía o una carretera secundaria y, siempre que sea posible, el sentido de la circulación. También habrá que informar del número de personas heridas, si hay alguien atrapado dentro de un vehículo y qué lesiones pueden apreciarse a simple vista.

Los sanitarios prestarán especial atención a cuestiones como si los afectados están conscientes, si respiran con normalidad o si pueden moverse. Por eso, cuanto más clara y precisa sea la información, más fácil será para los servicios de emergencia valorar la situación.

Después llega el momento de socorrer, pero sin actuar por cuenta propia. El personal sanitario puede dar instrucciones por teléfono para prestar los primeros auxilios mientras llegan las ambulancias y otros recursos.

Una de las recomendaciones más importantes es no mover a los heridos, especialmente si existe la posibilidad de que hayan sufrido lesiones graves o fracturas. Solo habría que hacerlo si permanecer en el vehículo supone un peligro inmediato para su vida.

Si una persona permanece atrapada en el interior, el SUC aconseja apagar el contacto del vehículo, siempre que sea posible y seguro, y permanecer junto a ella para tranquilizarla mientras llegan los equipos de emergencia. También recuerda que no se debe dar comida ni bebida a los accidentados.

Ante un accidente, mantener la calma y saber qué hacer puede marcar la diferencia. El objetivo no es convertirse en sanitario, sino evitar que la situación empeore y facilitar que la ayuda profesional llegue cuanto antes.