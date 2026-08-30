Tres heridos en un accidente múltiple en la TF-1 a su paso por Arona

El sur de la isla de Tenerife ha registrado un nuevo percance vial durante la madrugada de este domingo. Un total de tres personas han precisado asistencia sanitaria como consecuencia de una colisión en la que se han visto involucrados dos automóviles y un vehículo de dos ruedas. Los hechos ocurrieron poco después de las 06:30 horas en el punto kilométrico 69 de la principal arteria del sur de la isla, a la altura del municipio de Arona, una de las zonas con mayor densidad de tráfico debido a su importante actividad turística y comercial.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, conocido por su acrónimo Cecoes, activó de inmediato el protocolo de actuación. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, cuya tarea principal consistió en asegurar el perímetro del siniestro para evitar males mayores y prestar apoyo logístico a las ambulancias desplazadas. La rápida movilización de estos efectivos resultó fundamental en los primeros instantes posteriores al violento impacto.

El personal facultativo del Servicio de Urgencias Canario se hizo cargo de la evaluación y estabilización de los damnificados sobre el propio asfalto. El paciente que se llevó la peor parte fue un varón que presentaba una fractura en un miembro inferior de carácter moderado. Ante la imposibilidad de tratarlo de forma ambulatoria, los médicos determinaron su traslado urgente en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó ingresado en observación para recibir la atención especializada necesaria para su recuperación ósea.

Junto a este paciente, los efectivos sanitarios también tuvieron que prestar atención a otros dos ocupantes que sufrieron contusiones de menor gravedad como resultado del golpe. En concreto, un segundo hombre fue diagnosticado con una cervicalgia de carácter leve, una dolencia habitual en este tipo de alcances y colisiones de madrugada, mientras que una mujer fue asistida por diversas patologías también de pronóstico leve. Afortunadamente, ninguno de estos dos últimos casos revistió especial preocupación ni riesgo vital.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil asumieron las labores de control del tráfico y se encargaron de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las causas exactas que propiciaron el choque. Mientras se retiraban los restos de carrocería esparcidos por la calzada, el personal del Servicio de Carreteras trabajó intensamente en la limpieza de la vía, logrando restablecer la normalidad circulatoria en esta concurrida autopista del sur tinerfeño pocas horas después del incidente sin mayores contratiempos.