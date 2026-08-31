Aparece una alarmante mancha blanquecina en la playa de Puerto Colón

La estampa idílica que se vende de nuestro paraíso tinerfeño ha vuelto a chocar de bruces con la cruda realidad. Esta misma tarde las cristalinas aguas de la playa de Puerto Colón han ofrecido un espectáculo lamentable con la aparición de una extensa y densa capa de espuma blanquecina. La mancha flotaba a escasos metros de las atracciones acuáticas infantiles donde decenas de turistas y residentes disfrutaban de su jornada de mar ajenos al posible riesgo.

Resulta indignante que en uno de los principales motores económicos de la isla tengamos que presenciar episodios de esta naturaleza. Las imágenes hablan por sí solas y muestran una nata espesa acumulándose contra las rocas del rompeolas. Mientras las instituciones se llenan la boca hablando de excelencia turística y sostenibilidad, permitimos que el litoral ofrezca este aspecto descuidado y potencialmente perjudicial para la salud pública y el entorno marino.

Las autoridades competentes tienen la obligación de aclarar de forma inmediata el origen de esta sustancia. Ya sea un vertido descontrolado o un afloramiento derivado de la contaminación, el silencio y la inacción no son opciones aceptables. Los ciudadanos de Canarias y quienes nos visitan merecen aguas limpias y vigiladas, no un caldo de cultivo sospechoso que empaña nuestra imagen y pone en evidencia la falta de rigor en la gestión de las costas.