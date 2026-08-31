La línea de actuación trazada por el Gobierno municipal de Arrecife continúa traduciéndose en resultados para la dinamización económica de la capital. La ciudad ha vuelto a situarse al frente del turismo de cruceros en Canarias tras registrar la llegada de 407.024 pasajeros entre enero y julio de 2026, lo que supone un incremento del 15,98 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este notable repunte sitúa a la capital insular como el destino estatal que más crece en volumen de visitantes de ambas provincias, certificando el impacto de los planes de proyección urbana promovidos desde la corporación local.

Impulso institucional y liderazgo portuario

Desde el Ayuntamiento se vincula este repunte económico a la estrategia desarrollada durante el actual mandato, orientada a posicionar la ciudad en los circuitos internacionales y a consolidar a la isla como puerto base de las principales navieras del sector. El peso de esta apuesta municipal se refleja de forma directa en el balance de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APL), donde la actividad combinada de las instalaciones de Naos, cruceros y Los Mármoles aporta ya más del 30 % de los ingresos totales del ente público por tráfico de cruceros. De este modo, la capital encabeza tanto el volumen de desembarcos como la facturación por tasas portuarias en el ámbito autonómico.

Proyección de récord e impacto en el tejido comercial

El margen de crecimiento planificado por la administración municipal tendrá continuidad durante el último cuatrimestre del año con la pretemporada 2026/2027, en la que se prevé la llegada de un centenar de buques hasta finales de diciembre. Esta fase ha arrancado con la escala del trasatlántico de lujo Oceania Allura, buque que traslada a más de 2.000 personas de elevado poder adquisitivo. Las proyecciones oficiales estiman que Arrecife cerrará el ejercicio 2026 superando la barrera de los 720.000 cruceristas, una cifra récord que apuntalará la inyección económica directa en el comercio local, la hostelería y las empresas de servicios de la ciudad.