Astrid Pérez denuncia el colapso migratorio en Ceuta. "Las políticas actuales no funcionan"

La presidenta del Parlamento de Canarias, presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) y coordinadora del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias, Astrid Pérez, ha trasladado un comunicado a los integrantes de este órgano para reclamar una política migratoria capaz de afrontar situaciones extraordinarias como la vivida recientemente en Ceuta.

En su escrito, Pérez ha cuestionado duramente la eficacia de la gestión actual frente a los episodios de presión migratoria: "Lo ocurrido en Ceuta nos hace preguntarnos si somos la vergüenza de Europa en materia migratoria. Es una situación que no podemos normalizar y que demuestra las carencias a la hora de dar respuesta a la realidad migratoria".

Falta de previsión y reacción tardía

Para la presidenta de la CALRE, resulta "especialmente preocupante" que la actuación de las administraciones se produzca una vez que la situación ya se ha desbordado. En este sentido, ha subrayado que una política eficaz debe fundamentarse en la previsión, la coordinación y la capacidad de anticipación, evitando limitarse a reaccionar cuando los acontecimientos ya se han producido.

La voz de los territorios frontera

Por todo ello, Pérez ha remitido el documento a los miembros del grupo de trabajo con el objetivo de recabar propuestas e integrar estas cuestiones en los próximos compromisos del organismo. Además, ha hecho un llamamiento a las instituciones europeas y estatales para tener en cuenta la voz de los territorios frontera: "Las regiones conocemos de primera mano las consecuencias que tienen las políticas migratorias sobre nuestros territorios y nuestros servicios públicos. Nuestra experiencia debe ser escuchada y tenida en cuenta cuando se diseñan y aplican estas políticas".