Batalla judicial y política por el reparto opaco de las ayudas millonarias de La Palma

El debate sobre la publicidad de las indemnizaciones derivadas de la erupción volcánica de La Palma ha llegado al ámbito judicial. La asociación ciudadana Tierra Bonita y el grupo parlamentario socialista han reclamado el acceso a la identidad de los beneficiarios de las ayudas otorgadas desde 2024. Por su parte, el Ejecutivo autonómico fundamenta la reserva de estos datos en la necesidad de proteger la privacidad y la situación económica previa de las personas afectadas, una postura que ha sido recurrida ante los tribunales tras la intervención del Comisionado de Transparencia y la emisión de un informe por parte del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias.

El desglose de las cuantías publicadas en el BOC

El origen de la controversia se encuentra en la publicación de las resoluciones abonadas sin el nombre del destinatario en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En el tramo más elevado de estas compensaciones, destacan tres pagos individuales que superan el millón de euros con cuantías exactas de 1.549.220,07€, 1.500.000,00€ y 1.197.404,12€, a las que se añaden otras tres resoluciones que sobrepasan los 800.000 euros (en concreto, 934.776,96€, 822.264,04€ y 818.546,68€). A este bloque principal se suma un amplio listado de asignaciones intermedias, entre las que figuran 12 perceptores en la horquilla de 500.001 a 800.000 euros, 22 entre 400.001 y 500.000 euros, 40 en la franja de 300.001 a 400.000 euros, además de 97 beneficiarios entre 200.001 y 300.000 euros y 236 abonados de entre 100.001 y 200.000 euros.

Argumentos jurídicos y marco normativo

La discrepancia central reside en la aplicación de la normativa de transparencia a estos expedientes. Mientras el Gobierno autonómico defiende que hacer públicas las identidades junto a las cuantías permitiría deducir el patrimonio anterior de los damnificados, la parte demandante sostiene que la legislación general de subvenciones ampara la publicidad de los fondos y no vulnera la intimidad personal. Asimismo, desde la asociación recuerdan que la cláusula de confidencialidad incorporada a la Ley 5/2025 de Volcanes no figuraba en el texto original de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi 19.000 firmas, y piden extender la fiscalización pública a los contratos de obras para la reconstrucción ya las actuaciones del plan PEVOLCA.

Garantías y defensa del dinero público

A este respecto, la asociación subraya que en ningún momento cuestiona la finalidad ni la legitimidad de las subvenciones concedidas a los damnificados, sino el criterio de confidencialidad aplicado a la identidad de los receptores. Desde el colectivo insisten en que la fiscalización ciudadana resulta imprescindible al tratarse de recursos procedentes de las arcas públicas y de los impuestos de la sociedad. Asimismo, recuerdan que la exigencia de transparencia debe mantenerse de forma independiente al color político de las instituciones, cuestionando que la opacidad sobre las actas del PEVOLCA se haya prolongado tanto bajo la actual administración autonómica como bajo los ejecutivos anteriores.