Buenavista destapa su pasado de guerra y represión con una investigación histórica

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte dará un paso relevante en materia de memoria democrática con la presentación, este jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura, de la obra monográfica La Segunda República y la Guerra Civil en Buenavista del Norte. El trabajo, firmado por los investigadores Luana Studer y José Manuel Hernández, aborda la evolución política de ambos periodos y profundiza en las consecuencias directas de la represión franquista en el municipio tinerfeño durante el periodo comprendido entre 1931 y 1939.

Un reflejo de las tensiones del archipiélago

Según explica el coautor de la publicación, Luana Studer, la trayectoria histórica de este enclave funciona como "un ejemplo de las contradicciones sociales y políticas que se produjeron en todo el archipiélago y en el territorio nacional". En este sentido, el investigador remarca que el municipio fue escenario de algunos de los episodios más señalados de ambas etapas en la isla, dejando huellas y consecuencias del proceso represivo que "permanecen hasta la actualidad".

Compromiso institucional e inversión pública

Por su parte, la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha defendido la responsabilidad de las instituciones públicas a la hora de impulsar políticas de memoria que acerquen la historia a las nuevas generaciones: "Saber más acerca de nuestra historia es fundamental para comprender de dónde venimos y para aprender de los errores del pasado, evitando que vuelvan a repetirse". La regidora puso en valor las horas de documentación destinadas a recuperar este legado histórico, encuadrado en un proyecto financiado por el Cabildo de Tenerife mediante las subvenciones para la recuperación de la memoria histórica, con una inversión cercana a los 10.000 euros.