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Canarias

Buenavista destapa su pasado de guerra y represión con una investigación histórica

La investigación, respaldada por el Cabildo con casi 10.000 euros, se presentará este jueves 3 de septiembre en la Casa de la Cultura

La investigación, respaldada por el Cabildo con casi 10.000 euros, se presentará este jueves 3 de septiembre en la Casa de la Cultura
Ayuntamiento Buenavista del Norte

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte dará un paso relevante en materia de memoria democrática con la presentación, este jueves 3 de septiembre a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura, de la obra monográfica La Segunda República y la Guerra Civil en Buenavista del Norte. El trabajo, firmado por los investigadores Luana Studer y José Manuel Hernández, aborda la evolución política de ambos periodos y profundiza en las consecuencias directas de la represión franquista en el municipio tinerfeño durante el periodo comprendido entre 1931 y 1939.

Un reflejo de las tensiones del archipiélago

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Según explica el coautor de la publicación, Luana Studer, la trayectoria histórica de este enclave funciona como "un ejemplo de las contradicciones sociales y políticas que se produjeron en todo el archipiélago y en el territorio nacional". En este sentido, el investigador remarca que el municipio fue escenario de algunos de los episodios más señalados de ambas etapas en la isla, dejando huellas y consecuencias del proceso represivo que "permanecen hasta la actualidad".

Compromiso institucional e inversión pública

Por su parte, la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha defendido la responsabilidad de las instituciones públicas a la hora de impulsar políticas de memoria que acerquen la historia a las nuevas generaciones: "Saber más acerca de nuestra historia es fundamental para comprender de dónde venimos y para aprender de los errores del pasado, evitando que vuelvan a repetirse". La regidora puso en valor las horas de documentación destinadas a recuperar este legado histórico, encuadrado en un proyecto financiado por el Cabildo de Tenerife mediante las subvenciones para la recuperación de la memoria histórica, con una inversión cercana a los 10.000 euros.

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