Canarias culmina la estabilización de 9.000 plazas sanitarias por concurso de méritos

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha culminado el mayor proceso de estabilización de empleo realizado por una Administración pública en la historia de Canarias. La Consejería de Sanidad ha confirmado la estabilización de más de 9.000 plazas mediante un concurso de méritos, dentro de un procedimiento que afecta a cerca de 12.000 puestos de trabajo del sistema sanitario público de las islas.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó este lunes al Consejo de Gobierno de la finalización de esta primera vía de estabilización, desarrollada en aplicación de la Ley 20/2021, cuyo objetivo es reducir la temporalidad en el empleo público.

Más de 9.000 plazas consolidadas por méritos

El proceso ha permitido estabilizar, exclusivamente mediante el concurso de méritos, a profesionales de 122 categorías diferentes. Entre ellos figuran 1.046 facultativos, 675 médicos de familia, 123 pediatras de Atención Primaria y 2.059 enfermeros.

A estas cifras se suman 2.204 auxiliares de enfermería, 1.123 auxiliares administrativos, 702 celadores, 161 técnicos especialistas en laboratorio y 124 técnicos especialistas en radiodiagnóstico, además de trabajadores de otras muchas categorías.

La culminación del procedimiento llega con la publicación de las resoluciones correspondientes a las dos últimas categorías que quedaban pendientes: auxiliar de enfermería y grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dos de los colectivos más numerosos dentro del sistema sanitario.

Desde Sanidad también han puesto en valor el trabajo realizado por los 112 tribunales encargados de evaluar los méritos, así como por el personal de la Dirección General de Recursos Humanos del SCS y los colaboradores que han participado en las distintas pruebas. Se trata de una oferta de empleo público sin precedentes en los 30 años de historia del Servicio Canario de la Salud.

El concurso-oposición afronta la recta final

El segundo gran bloque del proceso de estabilización se desarrolla mediante el sistema de concurso-oposición, que contempla otras 1.585 plazas distribuidas entre 110 categorías profesionales. De ellas, 308 corresponden a personal facultativo y el resto se reparte entre las distintas categorías sanitarias y las áreas de gestión y servicios.

Hasta ahora se ha celebrado el 69% de los exámenes previstos en el calendario oficial. Ya se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades correspondientes al grupo A/A1 sanitario, incluidos médicos y otros facultativos, así como los del grupo A/A1 de gestión y servicios.

Los procedimientos en los que ya se ha celebrado la fase de oposición continúan ahora con las siguientes etapas: valoración de los méritos, publicación de los resultados provisionales y definitivos, elección de destinos, propuesta de nombramiento y, finalmente, toma de posesión de las plazas.

De hecho, 27 categorías profesionales se encuentran ya en fase de adjudicación, después de que sus candidatos hayan superado las distintas fases del proceso.

Mientras continúan las publicaciones de nombramientos y las tomas de posesión de los procesos ya finalizados, Sanidad prepara la logística necesaria para celebrar los 35 exámenes que todavía quedan pendientes y completar así este proceso de estabilización.

En el cómputo global, la suma de los dos procedimientos permitirá estabilizar casi 12.000 plazas. Entre ellas figuran 1.855 puestos de facultativos, 831 médicos de familia, 142 médicos de urgencias, 176 pediatras, 2.136 enfermeros, 2.592 auxiliares de enfermería, 940 celadores y 1.320 auxiliares administrativos, entre otras categorías.