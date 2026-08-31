Canarias votará a favor del nuevo modelo de financiación autonómica

El Ejecutivo autonómico da su visto bueno a la propuesta estatal. Tras semanas de cautela, el Consejo de Gobierno ha confirmado este lunes que votará a favor del nuevo sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijado para este viernes. La decisión llega después de que el equipo técnico incorporara una condición indispensable para las islas: blindar y dejar fuera de la ecuación los recursos propios del REF.

Para el portavoz gubernamental, Alfonso Cabello, el diseño sobre la mesa respeta las singularidades insulares y eleva la cifra estimada para la región hasta los 1.337 millones de euros. Este caudal presupuestario alivia las cuentas autonómicas, aunque el verdadero reto radica en la eficiencia del gasto público y en evitar que la inyección estatal derive en un mayor crecimiento del sector público.

A pesar de las dudas iniciales entre los socios de coalición, evidenciadas en la sustitución de la titular de Hacienda por la consejera de Presidencia, Lady Barreto, San Telmo descarta fisuras internas. El posicionamiento responde a un criterio donde el autogobierno económico y la seguridad jurídica de las islas salen indemnes de la negociación con el Ministerio de Hacienda.

Entre la caja común y los incentivos

La negociación del modelo autonómico pone sobre la mesa una disyuntiva clásica sobre la asignación de recursos públicos. Los 1.337 millones anunciados suponen un incremento nominal de los ingresos para la comunidad, pero el análisis liberal exige mirar más allá de la cifra bruta.

Depender de un sistema de transferencias estatales debilita la autonomía fiscal real de los territorios. Si bien el blindaje del REF evita que los incentivos económicos propios computen como financiación ordinaria, lo cual habría penalizado la insularidad, el modelo de caja común perpetua limita incentivos para la moderación fiscal local.

Más recursos no garantizan mejores servicios públicos si no van acompañados de una racionalización del gasto burocrático. La prioridad para el archipiélago debe centrarse en la bajada de impuestos y la reducción de trabas administrativas, permitiendo que la economía productiva genere riqueza genuina en lugar de expandir estructuras públicas ineficientes.