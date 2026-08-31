Clavijo estalla contra Sánchez por sus vacaciones en plena crisis: El Gobierno no ha estado a la altura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha elevado al máximo la tensión con Moncloa al tildar de "bastante incapaz" al Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar la emergencia en las fronteras. En una contundente entrevista en Radio Club Tenerife, Clavijo arremetió directamente contra la ausencia del presidente central tras la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta: "No puede pasar un mes y pico sin que se esté presente y sin que se dé respuesta; la gente tiene miedo, la gente está preocupada", sentenció, rematando su crítica con un dardo frontal: "un presidente no puede estar de vacaciones mientras eso ocurre en tu país". A juicio del líder autonómico, el Gobierno de España "no ha estado a la altura" para asumir el liderazgo de lo que considera una ineludible "crisis de país".

Ataque a la "ausencia de política migratoria" y al descontrol fronterizo

En su ofensiva contra la gestión estatal, Clavijo desarmó cualquier intento de justificar el colapso como un imprevisto, denunciando que lo vivido no responde a una "generación espontánea", sino a una clamorosa ausencia de política migratoria del país y a una severa deficiencia en el control de las fronteras. En esta misma línea, censuró la pasividad del Gabinete central por pretender abordar este desafío en solitario a pesar de su incapacidad manifiesta, echando en falta la convocatoria urgente de los portavoces del Congreso de los Diputados para "cerrar filas". Asimismo, el presidente canario puso bajo sospecha la eficacia del marco comunitario con evidente ironía: "Qué casualidad que en junio entre el nuevo pacto migratorio europeo y de asilo y ocurra esto ahora". De forma paralela, no dudó en afear la incoherencia de quienes ondean la bandera de España pero luego rehúsan acoger a los menores migrantes "chiquillos" en las comisiones de infancia.

Alerta por el repliegue en África y el peligro inminente para el archipiélago

El duro diagnóstico de Clavijo alcanzó también a las potencias occidentales, acusando a la Unión Europea y a Estados Unidos de agravar el problema al retirar la cooperación en territorio africano, lo que generará mucha más tensión y más desigualdad. Tras advertir tajantemente de que África no es un continente que desvalijar, el mandatario autonómico recordó que la población africana se duplicará en 2050 con una media de edad de apenas 20 años, alertando de que no prever esta realidad supone un fallo estratégico que "vamos a pagar nosotros y nuestras generaciones futuras". Finalmente, advirtió de que la situación "va a ir a peor" si se mantiene este desinterés, recordando la vulnerabilidad del archipiélago si Marruecos relaja el control en sus costas y trayendo a colación el precedente de las 47.000 llegadas marítimas registradas en Canarias en 2024.