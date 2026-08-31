El Cabildo de Tenerife rehabilita 11 kilómetros de la TF-5 entre Icod y El Tanque

El Cabildo de Tenerife ha iniciado los trabajos para renovar el firme de la TF-5 en un tramo de unos 11 kilómetros entre Icod de los Vinos y El Tanque. La actuación afecta a cerca de 60.000 metros cuadrados de calzada y obligará a mantener cortes de carriles tanto de noche como durante el día.

El objetivo de la intervención es mejorar la seguridad de una de las principales vías de comunicación de esta zona de la isla y prolongar la vida útil de la carretera. El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha explicado que se trata de una actuación necesaria pese a las molestias que pueda ocasionar a los conductores.

Dos fases para renovar el firme

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. En primer lugar, se actuará sobre el asfalto que presenta un mayor desgaste para regularizar y preparar la superficie. Después se extenderá una capa de microaglomerado en frío de unos cinco milímetros de espesor, un tratamiento destinado a mejorar la adherencia de los vehículos y reforzar el pavimento.

Arteaga ha reconocido que este tipo de obras son "molestas, pero sin duda necesarias", especialmente por las retenciones que pueden generar durante su ejecución. Aun así, ha defendido que intervenir ahora permitirá mejorar las condiciones de la carretera y ofrecer "cierta tranquilidad" y mayor seguridad a los usuarios durante los próximos años.

Los trabajos comenzaron el pasado 30 de agosto en horario nocturno para reducir las afecciones al tráfico. Sin embargo, desde esta semana será necesario mantener el cierre de carriles también durante el día para poder aplicar correctamente el nuevo pavimento.

El cambio de horario responde a las características del material utilizado. El microaglomerado necesita unas determinadas condiciones de temperatura y ambientales para consolidarse correctamente, por lo que su aplicación requiere contar con luz solar y unas condiciones adecuadas que garanticen la durabilidad de la actuación.

El Cabildo prevé que las obras se prolonguen durante unas dos semanas, siempre que la meteorología y el desarrollo de los trabajos lo permitan. Durante este periodo se han establecido desvíos para facilitar la circulación y reducir el impacto sobre los conductores. Las principales rutas alternativas serán la TF-42 y la TF-82.

Más actuaciones en la conexión entre el norte y el sur

La renovación de este tramo se enmarca en el plan de mejora de las carreteras que el Cabildo está desarrollando en esta comarca. La institución insular ya ha intervenido recientemente en la zona central de El Tanque y tramita varios proyectos de mayor envergadura para mejorar la carretera que conecta Icod con Santiago del Teide.

Arteaga ha adelantado además que esta vía volverá a verse afectada por trabajos de renovación del firme, cuyo inicio está previsto entre finales de este año y principios del próximo. Se trata de un eje clave para las comunicaciones de Tenerife, ya que permite conectar el norte y el sur de la isla y concentra buena parte del tráfico entre ambas zonas.