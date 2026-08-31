El Doctor Negrín formó a 1.234 estudiantes en prácticas durante 2025

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín formó durante 2025 a 1.234 estudiantes universitarios y no universitarios procedentes de disciplinas sanitarias y no sanitarias.

La mayor parte realizó sus prácticas en el área de Enfermería, que recibió a 933 estudiantes. Otros 295 desarrollaron su periodo formativo en el área médica y seis pasaron por Gestión y Servicios Generales.

Enfermería concentró a tres de cada cuatro estudiantes

De las 933 personas que realizaron formación pregrado en el área de Enfermería, 564 estudiaban Enfermería, 122 Fisioterapia y 105 Auxiliar de Enfermería.

A ellas se sumaron 108 estudiantes de titulaciones técnicas, 30 procedentes de otras universidades y cuatro de Dietética y Nutrición.

Los estudiantes de Enfermería comienzan las prácticas a partir de segundo curso y rotan posteriormente por diferentes áreas del hospital. En el caso de Fisioterapia, el periodo formativo se desarrolla en el servicio de Rehabilitación.

280 estudiantes de Medicina procedían de la ULPGC

El área médica acogió durante 2025 a 295 estudiantes. De ellos, 280 procedían de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y los 15 restantes de otros centros universitarios.

Los estudiantes de Medicina realizan cada curso académico rotaciones por distintos servicios médicos y quirúrgicos del Doctor Negrín como parte de su formación práctica.

Prácticas también fuera del ámbito sanitario

Otras seis personas realizaron prácticas en el área de Gestión y Servicios Generales, en especialidades relacionadas con administración, gestión administrativa, electricidad y electrónica.

El balance de 2025 deja así a Enfermería como el principal ámbito docente del Doctor Negrín, al concentrar 933 de los 1.234 estudiantes que realizaron prácticas en el centro durante el año.