El Ejército del Aire y Airbus exhiben un Eurofighter a escala real en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado una exposición que permitirá al público acercarse al mundo de la aviación militar con una réplica a tamaño real del Eurofighter, uno de los principales cazas de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

La muestra, organizada por el Ejército del Aire y del Espacio junto a Airbus, se instalará en la explanada del centro comercial Las Arenas y abrirá sus puertas para acercar a los ciudadanos las capacidades de este avión y el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en Canarias.

La inauguración tendrá lugar a las 19:00 horas y contará con la presencia del jefe del Mando Aéreo de Canarias, el general de división Francisco Javier Vidal, y de la directora de negocio en España de Airbus Defence and Space, Marta Nogueira. Tras las intervenciones institucionales está previsto un recorrido por la exposición.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de entrar en la cabina de la réplica del Eurofighter, una oportunidad para conocer de cerca el puesto desde el que los pilotos manejan este avanzado avión de combate.

El Ala 46, protagonista de la jornada del domingo

La actividad continuará el domingo a las 13:00 horas con una visita destinada a los medios de comunicación antes de la apertura de la exposición al público. El recorrido estará dirigido por el director de ventas de Eurofighter de Airbus Defence and Space, Iván González, junto a un piloto del Ala 46.

Esta unidad, con base en Gando, tiene entre sus cometidos la vigilancia y defensa del espacio aéreo de Canarias. El Ala 46 ha culminado recientemente su transición al Eurofighter tras la retirada de los F-18 que durante años formaron parte de su flota.

La exposición permitirá así conocer más de cerca uno de los aviones que forman parte de la defensa aérea de las islas y el papel que desempeñan tanto los militares destinados en Canarias como la industria aeroespacial en el desarrollo y mantenimiento de estas capacidades.