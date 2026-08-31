El milagro industrial de Canarias sobrevive al duro castigo de los costes energéticos internacionales

La industria canaria ha dejado de ser el actor secundario de la economía regional. Durante décadas, bajo la inmensa sombra del sector servicios, la manufactura local parecía jugar un papel residual. Los números de hoy cuentan una historia distinta. El sector acaricia ya la meta de representar el 7,7% del producto interior bruto (PIB) de las Islas, dejando atrás la barrera del 6%.

Los datos del segundo trimestre de 2026 confirman la tendencia: la producción creció un 4,5%, una cifra que contrasta con el más modesto 2,9% de la media nacional. Detrás de esta estadística hay un aumento real de la afiliación a la Seguridad Social y un repunte en la confianza empresarial. Es el resultado directo del riesgo que asume el empresariado local, que contrata e invierte en un entorno que rara vez da facilidades.

Coste de vida

El gran problema sigue siendo el coste de la vida y de la producción. Los precios en Canarias sufrieron un repunte del 18,5% en julio frente al mismo mes del año anterior, duplicando el 9,2% del conjunto de España. Este impuesto silencioso que es la inflación tiene un origen claro: la energía. Jorge Escuder, presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), recuerda que el archipiélago es hipersensible a las tensiones geopolíticas globales. El conflicto en Oriente Próximo encarece el transporte, los combustibles y las materias primas. Producir a miles de kilómetros de los centros de suministro penaliza la hoja de cálculo.

Frente a esta incertidumbre, la asamblea general de Asinca ha trazado una hoja de ruta para los próximos dos años. El objetivo no es pedir favores, sino exigir un marco donde competir en igualdad de condiciones. Escuder defiende la industria como el pilar para ganar independencia económica y no depender en exclusiva de los vaivenes del turismo. Para lograrlo, herramientas como el Régimen Económico y Fiscal (REF) o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (Aiem) son piezas vitales para corregir la fragmentación territorial. La mirada está ahora puesta en Bruselas y en la negociación del Marco Financiero Plurianual (2028-2034) de la Unión Europea, donde Canarias se juega mantener instrumentos de cohesión como el Posei.

"Elaborado en Canarias"

Pero más allá de los despachos europeos, el campo de batalla está en casa. La industria exige agilizar los procedimientos administrativos. La burocracia, las licencias eternas y la escasez de suelo industrial ahogan proyectos antes de que nazcan. Aunque Asinca reconoce una interlocución fluida con la actual Administración, las buenas intenciones de planes como la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) deben traducirse en libertad real para operar.

El consumidor, por su parte, ya ha dictado sentencia. El sello 'Elaborado en Canarias' ha trascendido el mero marketing para convertirse en una decisión de mercado. Quien elige esos productos sabe que financia puestos de trabajo, innovación y formación profesional en su propia tierra. No es una imposición estatal, es un compromiso voluntario del ciudadano que entiende que comprar local construye una Canarias más próspera y menos dependiente desde dentro.