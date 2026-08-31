La Zona Franca de Gran Canaria impulsa la expansión en Colombia y Panamá

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, considera que América Latina se ha convertido en un mercado estratégico para las empresas del Archipiélago. La apuesta, explica, responde a una hoja de ruta que se ha ido definiendo durante los últimos años para ayudar al tejido productivo canario a buscar nuevas oportunidades fuera de las islas.

La estrategia parte del análisis de las relaciones comerciales y de la búsqueda de aquellos mercados en los que las empresas canarias pueden encontrar mayores posibilidades de crecimiento. Entre ellos, Corujo señala especialmente a Colombia y Panamá, dos países con los que ya se han mantenido contactos para comprobar sobre el terreno las oportunidades detectadas.

Una apuesta por relaciones duraderas

La Zona Franca ha puesto en marcha una agenda de misiones comerciales con estos países, con el respaldo de sus respectivos cuerpos consulares, con el objetivo de estrechar las relaciones económicas y facilitar que las empresas de ambas partes puedan conocerse y establecer vínculos comerciales.

Corujo ha destacado también la importancia de reforzar la presencia de Canarias en los principales foros internacionales relacionados con las zonas francas. En este sentido, se ha impulsado la participación en organizaciones como la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas y la Organización Mundial de Zonas Francas.

"Consolidar los pasos dados y que nos mantengamos como un socio confiable es fundamental", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Para el delegado estatal, la estabilidad y la confianza son claves tanto para atraer inversiones como para conseguir que las relaciones comerciales se mantengan en el tiempo.

En este proceso, la cercanía cultural entre Canarias y América Latina supone, a su juicio, una ventaja. Corujo insiste en que abrirse a estos mercados requiere algo más que visitas puntuales. "Los canarios conocemos perfectamente que venir de lejos a aparecer y desaparecer no está bien visto a pie de calle en el territorio", ha explicado.

La intención es, por tanto, mantener una presencia continuada que permita acercar progresivamente a las empresas canarias y latinoamericanas y generar relaciones comerciales estables.

Canarias busca ampliar sus mercados

El responsable de la Zona Franca defiende que el Archipiélago ha avanzado de forma notable en su apertura al exterior, especialmente desde 2020. Los datos de importaciones y exportaciones, el movimiento de mercancías en los puertos, el crecimiento del número de empresas inscritas en la Zona Especial Canaria y la participación de compañías de las islas en licitaciones internacionales son, a su juicio, una muestra de ese proceso.

El reto ahora pasa por mantener esa tendencia y seguir buscando nuevos mercados para un tejido empresarial que, por las propias características de Canarias, necesita mirar cada vez más hacia el exterior.