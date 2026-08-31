Las Palmas de Gran Canaria abre 139 plazas para promocionar a los bomberos municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha dos convocatorias de promoción interna para cubrir 139 plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Los procesos están dirigidos a personal que ya forma parte del cuerpo y se enmarcan en la reclasificación de los puestos de bomberos del subgrupo C2 al C1.

En concreto, las convocatorias contemplan 108 plazas de bombero especialista y 31 de cabo mayor de bomberos, todas ellas correspondientes al subgrupo C1. El acceso se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.

La medida permitirá avanzar en la carrera profesional de los efectivos del servicio y completar el proceso de reclasificación de las plazas, que busca adaptar la estructura profesional a las funciones y responsabilidades que desempeñan los bomberos municipales.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha señalado que estas convocatorias suponen "un nuevo paso" en la reclasificación y en la progresión profesional del personal municipal. Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha destacado que la reorganización permitirá seguir mejorando la estructura del SEIS y favorecer que los trabajadores puedan acceder a nuevas categorías dentro del cuerpo.

Dos años de antigüedad para optar a las plazas

Los procesos están reservados a funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que cumplan los requisitos establecidos para cada categoría.

Para las 108 plazas de bombero y bombera especialista será necesario contar con al menos dos años de servicio activo como agente de bombero, en el subgrupo C2, además de reunir el resto de condiciones fijadas en las bases. También se exige la titulación correspondiente, como Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o Superior o una equivalente, aunque la convocatoria contempla las alternativas previstas legalmente en función de la antigüedad y formación de los aspirantes.

En el caso de las 31 plazas de cabo mayor, los candidatos deberán acreditar igualmente un mínimo de dos años de servicio activo como cabo de bomberos, además de cumplir los requisitos de titulación, capacidad funcional y demás condiciones establecidas.

Las bases completas ya están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en su número 103, publicado el pasado 28 de agosto, así como en la sede electrónica municipal.

El plazo será de 20 días hábiles

El plazo para presentar las solicitudes todavía no ha comenzado. Se abrirá al día siguiente de que los extractos de ambas convocatorias sean publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de ese momento, los aspirantes dispondrán de 20 días hábiles para presentar su solicitud, que deberá tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Los candidatos tendrán que aportar la declaración responsable y el justificante del pago de las tasas correspondientes a los derechos de examen. Una vez publicada la convocatoria en el BOE, las comunicaciones posteriores y las listas de admitidos se realizarán a través de la página web municipal.