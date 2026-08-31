Los impuestos autonómicos restan ocho millones diarios a la economía canaria

Cada vez que un canario hace la compra, paga la luz o contrata un servicio, la Administración autonómica pasa por caja. Durante los primeros seis meses de este año, el Gobierno de Canarias ha extraído 1.521 millones de euros de la economía productiva de las islas, un 4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este dinero ya no está en manos de las familias para ahorrar ni en las cuentas de las empresas para invertir. Ahora engorda las arcas del Ejecutivo.

El peso del consumo diario

El gran pilar de esta maquinaria extractiva es el IGIC. El impuesto que grava el consumo de los ciudadanos ha inyectado 1.361 millones de euros al sector público hasta junio, un repunte del 4,5%. No es un dinero generado de la nada. Es un trasvase directo de riqueza desde el bolsillo del contribuyente hacia la burocracia autonómica, amparado en el alza de los precios y el esfuerzo de las familias por mantener su nivel de vida cotidiano.

A esto se suma la barrera arancelaria del AIEM, que encarece los productos que llegan al archipiélago desde el exterior. Este tributo silencioso ha restado otros 150 millones de euros al presupuesto de los isleños en apenas un semestre.

El frenazo en los vehículos

El único retroceso en la recaudación viene del mercado del automóvil. El impuesto sobre la matriculación se ha desplomado casi un 10%, recaudando 10 millones de euros. Los canarios compran menos coches. Detrás de esta caída hay una realidad económica palpable: el ciudadano medio retrasa las compras importantes ante un horizonte financiero cada vez más estrecho.

El peaje por tener una vivienda

Fuera de los impuestos de gestión puramente autonómica, el Estado cedió la recaudación de otros 293,8 millones de euros. En este bloque el gran protagonista es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Comprar una vivienda de segunda mano o formalizar una hipoteca en las islas ha supuesto un coste añadido de 235,9 millones de euros para los compradores. Un peaje que dificulta la creación de patrimonio y el acceso a la propiedad en un mercado inmobiliario ya fuertemente tensionado.