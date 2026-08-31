Miles de espectadores asistieron a los 43 espectáculos del Festival EnPie en Teror

Miles de espectadores asistieron durante el último fin de semana de agosto a la 13.ª edición del Festival Internacional de Arte en la Calle EnPie, integrado en el programa cultural de la Fiesta del Pino de Teror.

Entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto se celebraron 43 espectáculos de circo, teatro, danza y música en directo repartidos por las calles y diferentes espacios del casco.

Más de cien artistas y 28 compañías

La edición de este año amplió su programación a tres días y reunió a más de un centenar de artistas pertenecientes a 28 compañías procedentes de Canarias, Francia, Madrid, País Vasco, Cataluña y Valencia.

Las actuaciones se distribuyeron en nueve escenarios y acumularon 39 horas de programación gratuita y dirigida a públicos de distintas edades.

El festival mantuvo además el acceso libre a todos los espectáculos, los espacios accesibles y su carácter dogfriendly, junto con medidas relacionadas con la movilidad, la gestión de residuos y la inclusión social.

Más peso para la música en directo

La programación musical creció respecto a ediciones anteriores con once grupos y artistas procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Andalucía.

Además de las actuaciones incluidas en el programa, diferentes puntos del casco contaron con música en directo entre las funciones.

La vertiente internacional estuvo representada por las compañías francesas La Côte Folle y Collectif Bislacco, que actuaron por primera vez en Canarias. Esta última está integrada por artistas procedentes de la escuela de circo de Toulouse.

Artistas a más de 20 metros de altura

Uno de los momentos que mayor expectación generó llegó con la compañía catalana Puja, especializada en circo aéreo.

Sus espectáculos Verne y Asteroide B612 – El Principito incluyeron números con artistas suspendidos a más de 20 metros de altura.

El Festival EnPie cerró así su edición más larga con tres días de actividad, 43 espectáculos y más de cien artistas, mientras miles de personas recorrieron los nueve escenarios repartidos por Teror.