Prisión para dos detenidos en Tenerife con 22 kilos de cocaína tras llegar desde Gran Canaria

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife a dos hombres que transportaban más de 22 kilos de cocaína ocultos en el interior de su vehículo. La actuación se produjo en un punto de verificación fiscal tras la llegada de un buque procedente de Gran Canaria.

Los investigadores identificaron a los dos ocupantes después de que levantaran sospechas durante una breve entrevista. Según la Guardia Civil, ambos mostraron una actitud esquiva y ofrecieron respuestas incongruentes y contradictorias, por lo que los agentes procedieron a comprobar el vehículo.

En el maletero encontraron un equipaje de grandes dimensiones que contenía 20 paquetes envueltos en cinta marrón. La prueba realizada sobre su contenido dio positivo en cocaína.

La sustancia intervenida alcanzó un peso de 22,160 kilos y en el vehículo fueron localizados además casi 5.000 euros en efectivo. La Guardia Civil calcula que la cocaína, de gran pureza, habría superado los 1,3 millones de euros de valor.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias y la droga intervenida. La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión de ambos.