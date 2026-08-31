Puerto de la Cruz despide su Semana Bávara con la 53ª edición del Oktoberfest

Puerto de la Cruz encara este fin de semana la recta final de su Oktoberfest, una de las celebraciones más singulares del calendario festivo de Tenerife y que mantiene desde hace más de medio siglo los lazos culturales entre la ciudad y Alemania. La Explanada del Muelle vuelve a convertirse en el punto de encuentro de esta fiesta, con entrada gratuita, música en directo, gastronomía y cerveza como grandes protagonistas.

La celebración arrancó este viernes y continuará durante todo el fin de semana con una programación pensada para todos los públicos. Una de las novedades de esta edición llega precisamente en las jarras: por primera vez, los asistentes podrán probar la Paulaner Oktoberfest Bier, una cerveza elaborada específicamente para la tradicional fiesta de Múnich. Se trata, además, de una de las seis cerveceras tradicionales autorizadas para servir en el Oktoberfest original.

Música, cerveza y doce horas de fiesta

El sábado será la jornada más intensa. La fiesta comenzará a las 12:00 horas y no terminará hasta las 02:00 de la madrugada, con doce horas de música y ambiente en la Explanada del Muelle.

La Orquesta Reinheitsgebot, llegada desde Alemania, será una de las grandes protagonistas de la jornada y compartirá escenario y espacio con distintas agrupaciones itinerantes que pondrán música a una celebración en la que la tradición alemana se mezcla, un año más, con el ambiente portuense.

El domingo llegará el turno de las familias. Entre las 12:00 y las 20:00 horas se celebrará el Oktoberfest Infantil, dirigido a niños de entre 4 y 14 años y con talleres, juegos y una minidisco. Las bandas locales serán las encargadas de poner el punto final a la 53ª edición de esta fiesta.

Pero los más pequeños no serán los únicos protagonistas de la última jornada. El recinto también tendrá un espacio reservado para los perros con el Dogtoberfest, que contará con zonas de sombra y bebederos para que las mascotas puedan disfrutar de la jornada en condiciones adecuadas.

Una fiesta con un lado solidario

El Oktoberfest de Puerto de la Cruz también volverá a mirar este año hacia quienes más lo necesitan. Durante el viernes y el sábado se celebrarán distintas rifas cuya recaudación se destinará a la Fundación Canaria José Luis Montesinos, dedicada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

El domingo, con motivo de la jornada dedicada a las mascotas, la solidaridad tendrá como destinatarias a distintas protectoras y refugios de Canarias.

Con esta programación, Puerto de la Cruz pone el broche a una tradición que comenzó en 1973 y que ha logrado convertirse en una de las citas más reconocibles de la ciudad. Más de cinco décadas después, la cultura bávara continúa teniendo su particular rincón a orillas del Atlántico gracias al trabajo del Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz, las instituciones y los patrocinadores que hacen posible la celebración.