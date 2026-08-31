Santa Cruz mueve su Oficina de Deportes por la ciudad para acercar el programa Santa Cruz Entrena

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará durante septiembre la Oficina Móvil de Santa Cruz Entrena a distintos puntos de la capital con el objetivo de acercar a los vecinos la información y los servicios relacionados con el programa deportivo municipal.

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Deportes, estará presente en cuatro ubicaciones diferentes a lo largo del mes, facilitando que los ciudadanos puedan conocer las actividades disponibles, resolver dudas y recibir información sin necesidad de desplazarse hasta una oficina fija.

La primera parada será entre las calles Tanausú y Mencey Bencomo, junto al Campo de La Salud, donde la Oficina Móvil permanecerá del 1 al 4 de septiembre. La ubicación concreta corrige así la referencia inicial al Pabellón de La Salud.

Cuatro ubicaciones durante septiembre

Tras su paso por La Salud, la Oficina Móvil se trasladará del 7 al 11 de septiembre a la rambla central de la avenida Asuncionistas. Del 14 al 18 de septiembre estará en el Paseo Francisco Grandi Giraud, frente a la Alameda del Duque de Santa Elena.

El recorrido concluirá junto al Pabellón Quico Cabrera, donde el servicio permanecerá instalado del 21 al 30 de septiembre.

La Oficina Móvil funcionará de lunes a viernes, excepto los días festivos, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El objetivo es acercar el deporte a los barrios

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha defendido que la iniciativa pretende que el acceso al deporte y a los hábitos de vida activa sea cada vez más sencillo para los vecinos, independientemente del barrio en el que residan o de su edad.

Bermúdez ha señalado que la Oficina Móvil permite acercar el programa a la ciudadanía y facilitar que más personas conozcan las alternativas deportivas municipales.

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha destacado también que el cambio de ubicación de la oficina permite atender de forma directa a los ciudadanos y eliminar barreras a la hora de acceder a la información sobre las distintas opciones que ofrece Santa Cruz Entrena.

Con este recorrido, el Servicio de Deportes pretende seguir extendiendo el programa por los cinco distritos de la capital y fomentar la práctica de actividad física entre la población.