Santa Cruz permitirá consultar en tiempo real las plazas libres de 24 zonas de aparcamiento

Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la implantación de un sistema que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de plazas en 24 zonas de aparcamiento del centro de la ciudad. El proyecto está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2027.

La actuación cuenta con un presupuesto de 435.186,57 euros y está siendo ejecutada por la empresa Kapsch Trafficcom. La información sobre las plazas libres podrá consultarse tanto mediante una aplicación móvil como a través de 12 paneles instalados en diferentes puntos estratégicos.

Una aplicación indicará dónde aparcar

La futura aplicación permitirá comprobar la disponibilidad de estacionamiento y ofrecerá indicaciones para llegar al aparcamiento más cercano.

También mostrará las tarifas y los horarios de cada zona y contempla la posibilidad de integrarse posteriormente con sistemas de pago.

El sistema pretende reducir el tiempo que los conductores dedican a buscar estacionamiento y facilitar el acceso a las diferentes áreas del centro.

Doce paneles repartirán la información por la ciudad

Además de la aplicación, se instalarán 12 paneles de información variable que mostrarán a los conductores la disponibilidad de plazas en las 24 zonas incluidas inicialmente en el proyecto.

Los datos llegarán también al Centro de Control de Tráfico, donde se utilizarán para analizar el uso de los aparcamientos y el funcionamiento del propio sistema. Esa información servirá como base para futuras decisiones relacionadas con la movilidad y el estacionamiento.

Operativo a principios de 2027

El Ayuntamiento plantea el sistema como una herramienta para mejorar la gestión del estacionamiento y reducir la congestión derivada de la búsqueda de plazas. Los trabajos incluyen el suministro, instalación e integración de los distintos equipos necesarios para ponerlo en marcha.

Si se cumple el calendario previsto, a principios de 2027 los conductores podrán consultar desde el móvil o mediante los paneles qué aparcamientos de las 24 zonas incluidas disponen de plazas antes de llegar hasta ellos.