'Siam Night' cierra su edición de 2026 con un éxito histórico al superar los 120.000 visitantes

La propuesta de ocio acuático Siam Night ha cerrado su edición correspondiente al verano de 2026 batiendo todos los récords de asistencia. Durante los meses de julio y agosto, más de 120.000 personas acudieron a las instalaciones situadas en Adeje para disfrutar de una alternativa vacacional diferente. Esta cifra supone un incremento del 20% en comparación con el volumen de público registrado durante la pasada campaña, según ha detallado la compañía Loro Parque.

A lo largo de ocho semanas, el renombrado recinto tinerfeño se transformó al caer el sol en un festival único en el mundo, reuniendo a turistas internacionales, jóvenes y familias enteras. Los asistentes tuvieron la oportunidad de lanzarse por atracciones icónicas como la Tower of Power o Saifá bajo el cielo estrellado, así como de relajarse en Siam Beach, donde diferentes dj internacionales y espectáculos pirotécnicos amenizaron las cálidas madrugadas del sur de la isla.

Esta iniciativa impulsada por el Grupo Loro Parque obedece a una cuidada visión estratégica. El objetivo es brindar una experiencia premium que evite las altas temperaturas del sol diurno, tan habituales en la temporada veraniega. De esta forma, el clima nocturno de Canarias proporciona un entorno fresco, amable y sumamente confortable para los miles de usuarios procedentes de distintas nacionalidades que buscan una diversión alejada de los agobios estivales.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, ha querido poner en valor que este proyecto "no solo enriquece la oferta turística de Tenerife, sino que también tiene un impacto directo en la economía local". En este sentido, Kiessling destacó que la afluencia masiva de público acaba beneficiando transversalmente a hoteles, restaurantes, comercios y al sector del transporte, generando riqueza en todo el municipio de Adeje y sus alrededores.

Además del indudable éxito económico y de asistencia, los organizadores han destacado con enorme satisfacción que la edición concluyó sin un solo incidente. Este balance inmaculado consolida la indudable reputación del recinto tinerfeño como el evento más seguro de Europa en la categoría de ocio acuático nocturno, algo que, en palabras del propio Kiessling, "no hubiera sido posible sin un amplio equipo de profesionales".

El vicepresidente del grupo empresarial también aprovechó la ocasión para trasladar su profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los vecinos de la zona. Tal y como subrayó, el respaldo, la empatía y el afecto de la comunidad local resultan piezas verdaderamente fundamentales para poder llevar a cabo una iniciativa de esta magnitud internacional en perfecta armonía con el entorno urbano.

Otro de los grandes hitos de la presente campaña ha sido la capacidad de atraer a un nuevo perfil de público global. Numerosos visitantes que tradicionalmente no incluían los parques acuáticos en sus planes de viaje se han visto seducidos por esta propuesta nocturna. Las redes sociales se han llenado de mensajes elogiando la mayor fluidez en las atracciones y la atmósfera relajada que caracteriza a la apertura nocturna frente a las jornadas diurnas.

Finalmente, cabe recordar que la dirección ha mantenido intacto su compromiso con la sociedad del archipiélago. Para ello, aplicó un descuento del 50% para residentes canarios y reforzó notablemente el servicio de guaguas desde el norte y el área metropolitana. Con la temporada de verano finalizada, el recinto continuará operando los 365 días del año, manteniendo intacto su prestigio como el mejor parque acuático del planeta.