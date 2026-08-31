Tejina vuelve a llenar sus calles de color con sus gigantescos Corazones

Tejina volvió este domingo a convertirse en una explosión de color con la celebración del Día de los Corazones, una de las tradiciones más singulares de Tenerife. Los vecinos de los tres barrios de este núcleo de La Laguna volvieron a sacar a la calle unas enormes estructuras que han preparado durante meses y que cada año protagonizan una particular competición entre El Pico, la Calle Arriba y la Calle Abajo.

El verde, el amarillo y el naranja tomaron las calles en una jornada marcada por la música, los cánticos y la pólvora, pero también por el esfuerzo de los vecinos que hacen posible que esta tradición continúe pasando de generación en generación.

Doce metros de tradición y más de 100 kilos

Los corazones pueden alcanzar los doce metros de longitud y superar los 100 kilos de peso. Su elaboración requiere semanas de trabajo y una importante participación vecinal, ya que las estructuras se decoran con frutas, verduras y panes, además de todo tipo de elementos que representan escenas de la vida cotidiana y las tradiciones canarias.

Animales, balcones tradicionales y estampas relacionadas con el campo forman parte de unas creaciones que vuelven a competir por convertirse en las más llamativas de esta celebración.

Uno de los momentos más espectaculares de la jornada llegó con el traslado de los corazones hasta la plaza de la iglesia. Los vecinos tuvieron que coordinarse para cargar sobre sus hombros unas estructuras que pueden superar los cien kilos y avanzar con ellas al ritmo de la música.

Una vez en la plaza, los tres corazones fueron colocados frente a la iglesia para recibir la bendición de San Bartolomé, patrón de Tejina. El acto contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

El esperado Descuelgue de los Corazones

Tras la ceremonia, los vecinos volvieron a cargar con las estructuras para colocarlas en los postes situados en el exterior de la iglesia. Allí permanecerán hasta este lunes, cuando llegará otro de los momentos más esperados de la celebración: el tradicional Descuelgue de los Corazones.

Las enormes estructuras serán retiradas de los postes y, durante el acto, sus frutas, verduras y panes serán lanzados al público, poniendo el broche a una fiesta que vuelve a reunir a vecinos y visitantes.

La celebración de los Corazones de Tejina, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), mantiene así una tradición que combina el trabajo colectivo, la creatividad y la rivalidad amistosa entre los tres barrios. Una fiesta que, año tras año, consigue que las calles de Tejina vuelvan a llenarse de color y que varias generaciones compartan una de las costumbres más arraigadas de la localidad.