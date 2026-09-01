Bustinduy se cuelga la medalla con la renta de los ciudadanos mientras asfixia a Canarias en el reparto social

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la distribución de 432,8 millones de euros procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Lejos de tratarse de un desembolso procedente de las arcas públicas del Estado, la cifra responde de forma exclusiva a la decisión voluntaria de los impositores al marcar la casilla social en su declaración de la renta. Pese a ello, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instrumentalizado el reparto para atribuirse el mérito de la inversión, mientras liquida la cuota del Archipiélago con una partida de solo 22,4 millones de euros.

Criterios objetivos a la carta que castigan la realidad canaria

La asignación fijada por el Ejecutivo central reserva para Canarias únicamente el 5,1% del total nacional distribuido entre las Comunidades Autónomas. La resolución se ampara en una batería de 13 criterios supuestamente objetivos entre los que se incluyen la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, la infancia o las tasas de envejecimiento y discapacidad, a los que se suman porcentajes fijos blindados para territorios como La Rioja, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la aplicación de este baremo vuelve a castigar a las islas en el reparto global, ignorando el peso real de la brecha socioeconómica que sufre el Archipiélago.

Trámites en Madrid y prórrogas para los fondos

El mecanismo de financiación mantiene la división en dos tramos aprobada en 2021: un 20% de gestión puramente estatal y un 80% traspasado a las autonomías de régimen común para sus convocatorias regionales. Este acuerdo, cuya vigencia de cinco años expiraba el pasado mes de junio, ha sido prorrogado por el departamento de Pablo Bustinduy por dos años y medio más, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2028. Además, el Ministerio vuelve a someter la transferencia efectiva de los fondos a la ratificación previa del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, imponiendo un peaje burocrático en la capital que dilata la llegada del dinero.

El Tercer Sector canario, a la espera del visto bueno estatal

Esta ralentización burocrática repercute directamente en la gestión de las subvenciones destinadas a las entidades de acción social. En la convocatoria anterior se financiaron más de 10.000 proyectos en todo el país orientados a colectivos vulnerables como personas con discapacidad, pueblo gitano, mayores, infancia y familias. Con la tramitación centralizada en Madrid, las ONG que operan en las islas quedan de nuevo a la espera de que se resuelvan los procedimientos administrativos estatales para poder convocar las ayudas locales y atender las necesidades urgentes del territorio.