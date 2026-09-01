Canarias abre AMICA para combatir la soledad no deseada en mujeres mayores de 65 años

Canarias pondrá en marcha este mes de septiembre el programa AMICA, dirigido a mujeres mayores de 65 años para prevenir situaciones de soledad no deseada, aislamiento social y brecha digital.

La iniciativa comenzará en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con dos itinerarios pedagógicos y ampliará sus actividades en octubre con grupos de ayuda mutua y talleres que también llegarán a Lanzarote.

Inscripciones hasta el 10 de septiembre

Las mujeres interesadas en participar en los itinerarios podrán inscribirse hasta el 10 de septiembre mediante un formulario web o por teléfono.

En Las Palmas de Gran Canaria se ha habilitado el número 621 158 849 y en Santa Cruz de Tenerife, el 621 158 869. En la capital grancanaria también podrá realizarse la inscripción en la Casa Municipal de la Mujer, situada en la calle Francisco de Torquemada, 35.

Los itinerarios se desarrollarán entre septiembre y diciembre con dos sesiones semanales en horario de mañana y grupos de un máximo de 15 participantes.

El programa trabajará aspectos relacionados con la autonomía, las capacidades personales, las relaciones sociales y el envejecimiento activo, con el objetivo de prevenir situaciones de aislamiento o dependencia.

Grupos de ayuda mutua desde octubre

A partir de octubre comenzarán también dos Grupos de Ayuda Mutua, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife.

Estos grupos funcionarán hasta diciembre con una sesión semanal y un máximo de diez participantes. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre.

Las participantes estarán acompañadas por profesionales de la Fundación Santa María la Real y podrán compartir experiencias y trabajar herramientas relacionadas con el bienestar emocional, el autocuidado y las relaciones sociales.

Talleres en tres islas

AMICA incorpora además el ciclo Conecta, activa y cuídate, que comenzará en octubre con talleres destinados a mejorar el bienestar digital, cognitivo y emocional.

Las actividades se desarrollarán en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y buscarán reforzar las capacidades de las participantes y facilitar su participación activa en la sociedad.

El programa está desarrollado por la Fundación Santa María la Real y financiado por el Gobierno de Canarias con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Las primeras actividades comenzarán este mes con grupos de hasta 15 mujeres, mientras que en octubre se ampliará AMICA con los grupos de ayuda mutua y los talleres en las tres islas.