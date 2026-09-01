Canarias activa la prealerta por fenómenos costeros en Tenerife, Gran Canaria y La Gomera

La Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico ha tomado la decisión de declarar la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Esta medida preventiva, que busca anticiparse a posibles incidencias en el litoral de las islas centrales y occidentales del archipiélago, entrará en vigor a partir de las 21:00 horas de este martes, 1 de septiembre. La resolución se ha adoptado en estrecha coordinación con las autoridades meteorológicas para garantizar la seguridad ciudadana.

Según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado oficial, esta declaración se fundamenta en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, así como en otras fuentes de predicción disponibles. La decisión se enmarca dentro de la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. El objetivo principal de este tipo de prealertas es mantener a los servicios de salvamento preparados y advertir a la población para que extreme las precauciones cerca de la costa.

En términos geográficos, el aviso meteorológico afectará de forma específica a las costas orientadas a los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife, así como al tramo que separa esta última isla de Gran Canaria. Igualmente, las autoridades han precisado que el litoral sureste de Gran Canaria se encuentra dentro del radio de acción de estas condiciones adversas, por lo que se recomienda a los vecinos y turistas evitar acercarse a escolleras, paseos marítimos y zonas de baño que no cuenten con la debida protección natural.

Desde el punto de vista meteorológico, los partes apuntan a que se experimentará un viento predominante de componente norte al nordeste. La intensidad sostenida oscilará entre los 30 y los 50 kilómetros por hora, lo que equivale a una fuerza 5 a 6 en la escala de Beaufort. Sin embargo, no se descarta que en determinados momentos y áreas concretas se alcancen rachas de fuerza 7, superando los 60 kilómetros por hora. Este viento soplará con especial virulencia en las costas del este de La Gomera, en las vertientes noroeste y sureste de Tenerife, y en el oeste de Gran Canaria. También se notará de forma intensa mar adentro, especialmente en la franja sur del canal que divide Tenerife y Gran Canaria.

El estado de la mar sufrirá un deterioro notable a medida que avance el episodio meteorológico. Los expertos advierten de que existirán condiciones de marejada, que de forma progresiva irán evolucionando hacia zonas de fuerte marejada, pudiendo llegar incluso a estado de mar gruesa. Este empeoramiento será mucho más evidente y peligroso en la zona sur de los mencionados canales marítimos y, de nuevo, en la franja sureste de la isla de Gran Canaria, donde la orografía y las corrientes suelen potenciar estos fenómenos y hacerlos más imprevisibles.

Por último, el pronóstico avisa sobre la presencia de mar de fondo procedente del norte, que traerá consigo olas que rondarán entre uno y dos metros de altura en el sector septentrional de los canales. De forma paralela y localizada, en las zonas costeras que se abren hacia el sur, el oleaje tendrá precisamente esta misma procedencia meridional, manteniendo una altura muy similar. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a la prudencia, desaconsejando la práctica de deportes acuáticos y la navegación de recreo mientras se mantenga activo este episodio de inestabilidad marítima.