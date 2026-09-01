Canarias pagará 485 millones a las hoteleras para zanjar los pleitos de la moratoria turística

El Gobierno de Canarias ha firmado la paz en una guerra que nunca debió empezar. El Ejecutivo ha cerrado un acuerdo extrajudicial para poner fin a 25 años de litigios derivados de la moratoria turística. La factura de esta firma asciende a 485 millones de euros, un dinero que saldrá del bolsillo del contribuyente para compensar a las empresas a las que se les impidió desarrollar su actividad.

Para entender la magnitud del desastre político, basta aplicar la lupa a los Presupuestos. Esos 485 millones superan el presupuesto íntegro de la Consejería de Transición Ecológica (456,6 millones) y pulverizan las partidas de áreas sensibles como el Servicio Canario de Empleo (351,4 millones) o el Instituto Canario de la Vivienda (197,5 millones). El contribuyente está costeando el capricho de quienes legislaron de espaldas a la realidad económica.

El coste del riesgo regulatorio

En economía, la inseguridad jurídica es el impuesto más caro. Cuando un Gobierno cambia las reglas del juego a mitad de la partida e impide a un propietario construir en un suelo que era legalmente urbanizable, se produce una expropiación de facto. Los tribunales terminan reconociendo el lucro cesante: el dinero que la empresa dejó de ganar por una prohibición arbitraria.

El grupo Lopesan se llevará 300 millones de euros, lo que supone que más de 6 de cada 10 euros de este acuerdo irán a parar a sus cuentas. Parte del debate público tilda esto de regalo. No lo es. Es la reparación patrimonial por paralizar inversiones millonarias durante un cuarto de siglo. Cuando el legislador juega a ser planificador central, el mercado siempre pasa la factura. Y la paga el ciudadano.

El falso dilema del interés general

El acuerdo tiene una derivada que trasciende lo puramente económico: más de 20 proyectos turísticos, entre hoteles y resorts, recuperan sus posibilidades de desarrollo tras años bloqueados.

Ciertos sectores políticos insisten en enfrentar este desarrollo con el patrimonio colectivo, preguntándose dónde queda el interés general. El análisis es tramposo. El verdadero interés general de una región radica en la generación de riqueza, la creación de puestos de trabajo y la atracción de capital. Bloquear la inversión para proteger un concepto abstracto de territorio no salvó las Islas; simplemente generó una deuda de casi 500 millones y frenó el desarrollo de infraestructuras modernas.

Hoy Canarias cierra una etapa negra. Queda demostrado que la mejor política territorial no es la prohibición sistemática, sino la libertad de empresa sujeta a normas claras y estables. El intervencionismo, como demuestra este cheque de 485 millones, es un lujo que no nos podemos permitir.