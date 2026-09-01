Canarias prorroga el IGIC a tipo cero para los combustibles durante el mes de septiembre

Los carburantes seguirán sin pagar IGIC en Canarias durante las próximas semanas. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha confirmado la prórroga del tipo cero al constatar que los precios de los productos energéticos continúan por encima del nivel establecido para mantener esta medida.

La decisión llega después de que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejaran que el indicador de los productos energéticos en Canarias se sitúa más de un 15% por encima del registrado en el mismo mes del año anterior.

El objetivo es contener el impacto que el coste de la energía y del transporte tiene sobre los bolsillos de los canarios y sobre unas empresas especialmente condicionadas por la insularidad y la dependencia del transporte.

El IGIC seguirá al 0% para carburantes y otros productos

La medida supone que las entregas e importaciones de petróleo continuarán tributando al 0% de IGIC, el impuesto equivalente al IVA en Canarias. La misma fiscalidad se aplicará a los productos derivados del refino, incluidos aquellos mezclados con biocarburantes.

La bonificación también alcanza al gas, los pellets de biomasa y la madera de leña, productos utilizados tanto por los hogares como por distintas actividades económicas.

La prórroga se activa de forma automática al cumplirse las condiciones fijadas por el Ejecutivo autonómico, vinculadas a la evolución de los precios energéticos.

También se mantiene la devolución para los profesionales

Los trabajadores y empresas que utilizan combustible para su actividad también contarán con una devolución específica durante este mes.

En el caso de la gasolina profesional, la devolución del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles y derivados del petróleo queda fijada en 55,65 euros por cada 1.000 litros.

Para el gasóleo profesional, la cantidad será de 46,62 euros por cada 1.000 litros adquiridos.

Con estas medidas, el Gobierno de Canarias busca reducir la factura energética de familias y empresas y aliviar parte de los costes que soporta la economía de las islas. Una presión que afecta especialmente al transporte y, por extensión, al precio final de numerosos productos y servicios.

La decisión llega además en un momento en el que el coste de la energía continúa siendo uno de los principales problemas para la competitividad de las empresas canarias y para el gasto diario de los hogares.