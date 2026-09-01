Canarias registra 45 muertes por ahogamiento hasta agosto, un 15% más

Canarias ha cerrado los primeros ocho meses de 2026 con una cifra que vuelve a poner el foco en la seguridad en el agua. Un total de 45 personas han perdido la vida ahogadas en las islas entre enero y agosto, según el balance de la plataforma Canarias, 1.500 km de Costa. Son seis víctimas mortales al mes de media y un 15% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 39 fallecidos.

Especialmente preocupante es el impacto entre los más pequeños. Seis menores han muerto por ahogamiento en lo que va de año, la cifra más alta registrada en Canarias en los últimos once años. Además, otros 21 menores sufrieron accidentes en el agua: once resultaron heridos de gravedad, cuatro presentaron lesiones moderadas y dos leves. Cuatro pudieron ser rescatados sin heridas.

Casi la mitad de los fallecidos estaba en el agua durante una alerta

El informe elaborado por la asociación dedicada a la prevención de accidentes acuáticos pone también el acento en el comportamiento de los usuarios y en el riesgo asumido durante episodios de mala mar. El 47% de las personas que murieron ahogadas se encontraba en una situación de peligro mientras estaban activadas prealertas o alertas del Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

El dato también resulta significativo si se tiene en cuenta el conjunto de personas afectadas. De los 156 accidentes acuáticos contabilizados en las islas durante estos ocho meses, el 37% se produjo mientras permanecían activadas estas advertencias oficiales.

Agosto, uno de los meses con mayor presencia de bañistas en las costas canarias, dejó por sí solo 27 accidentes acuáticos. Seis personas fallecieron y nueve resultaron heridas de gravedad, además de registrarse otros afectados en estado crítico y moderado.

En el balance acumulado desde enero figuran también 13 personas rescatadas en estado crítico, 26 con heridas graves, 22 con lesiones moderadas y 23 con heridas leves. En otros 27 casos, el rescate se produjo sin que la persona afectada sufriera lesiones.

Tenerife concentra el mayor número de víctimas

El perfil de los fallecidos muestra además una clara mayoría masculina. El 69% de las víctimas eran hombres, frente al 31% de mujeres. En cuanto a la actividad que realizaban cuando se produjo el accidente, seis de cada diez fallecidos eran bañistas.

Por islas, Tenerife encabeza la estadística con 18 fallecidos, seguida de Fuerteventura, con diez, y Gran Canaria, con ocho. Lanzarote y El Hierro registraron tres víctimas mortales cada una, La Gomera contabilizó dos y La Palma, una.

Las playas continúan siendo, además, el principal escenario de estos accidentes. El 62% de los siniestros se produjo en playas, mientras que las zonas de costa y los puertos concentraron otro 22%. Las piscinas convencionales y las piscinas naturales representaron un 8% de los casos cada una.

Los datos dejan así un balance especialmente preocupante en un archipiélago marcado por su relación con el mar y vuelven a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones, especialmente cuando las autoridades activan avisos por mala mar.