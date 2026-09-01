Canarias se queda atrás en la venta de coches y acumula una caída del 7,4% este año

Canarias no consigue subirse al acelerón del mercado nacional del automóvil. Las islas cerraron agosto con 3.244 turismos y todoterrenos matriculados, un 1,8% menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que en el conjunto de España las ventas crecieron un 11,8%.

El dato confirma además que la evolución del mercado canario continúa por debajo de la registrada en el resto del país. Entre enero y agosto se han matriculado en las islas 32.094 vehículos, lo que supone un descenso del 7,4% respecto a los ocho primeros meses de 2025.

La diferencia resulta especialmente llamativa porque agosto ha sido un mes positivo para el automóvil en España. El mercado nacional alcanzó las 68.544 matriculaciones y firmó su mejor agosto desde los últimos años, solo por detrás de las cifras registradas en 2019.

Canarias pierde terreno frente al mercado nacional

Mientras España avanza, Canarias mantiene una tendencia negativa. El retroceso acumulado del 7,4% refleja que el mercado de vehículos nuevos no termina de recuperar el ritmo en las islas.

El comportamiento nacional, en cambio, ha permitido que España acumule 818.201 turismos matriculados hasta agosto, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento se ha producido tanto entre los particulares como entre las empresas y las compañías de alquiler. Las compras de particulares aumentaron un 9,9% en agosto y las de empresas un 13,1%, mientras que el canal de rent a car se disparó un 32%.

En Canarias, por tanto, el escenario es muy diferente: menos matriculaciones en agosto y una caída acumulada que se acerca al 8%.

Los coches eléctricos ganan peso en España

El buen comportamiento del mercado nacional está muy ligado al avance de los vehículos electrificados. Los eléctricos puros y los híbridos enchufables sumaron 18.967 matriculaciones en agosto, un 27% más, y ya representan el 27,7% de las ventas del mes.

En lo que va de año, estos vehículos alcanzan las 185.340 unidades y suponen el 22,6% de las matriculaciones nacionales.

El crecimiento de los modelos electrificados también ha contribuido a reducir las emisiones medias de CO₂ de los vehículos nuevos, que en agosto se situaron en 95,5 gramos por kilómetro.

El sector confía en que España pueda cerrar el año por encima de los 1,2 millones de turismos matriculados. Canarias, sin embargo, afronta los últimos meses del ejercicio con una evolución mucho menos favorable y todavía con terreno que recuperar.