Clavijo fija en el enoturismo la clave para blindar el sector primario y diversificar la oferta turística

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha escenificado el respaldo del Ejecutivo al campo insular durante una visita a Bodegas El Lomo, en Tegueste. Acompañados por la propietaria de la bodega, Clara Rodríguez, y el enólogo Humberto Pérez, los dirigentes autonómicos han destacado la urgencia de conectar el sector primario con la industria turística a través del programa 'Crecer Juntos'.

Entre las medidas de apoyo comercial, Clavijo ha subrayado el proyecto piloto desarrollado entre la empresa pública GMR Canarias y el Clúster de Enoturismo, que permite a los visitantes comprar vino en bodega y recibirlo directamente en sus domicilios, salvando las trabas logísticas y fiscales de la insularidad.

Respuesta contundente ante el desplome de las cosechas

La actuación institucional se produce tras dos campañas dramáticas para los viticultores canarios. La combinación de sequía prolongada, olas de calor y plagas de mildiu redujo la producción de 2025 a 3,52 millones de litros bajo Denominación de Origen Protegida, lo que representó un desplome del 30 % frente a 2024 (5,07 millones) y del 55 % respecto a 2023 (7,85 millones).

Para amortiguar el impacto económico en las explotaciones, la Consejería de Agricultura movilizó 2,78 millones de euros en ayudas extraordinarias entre 2024 y 2025. A esta partida se suma un nuevo paquete presupuestario en tramitación, dotado con 2,8 millones de euros, destinado a compensar a 3.824 viticultores golpeados por la falta de lluvia que no pudieron alcanzar los rendimientos mínimos exigidos para cobrar las subvenciones del POSEI.

Control riguroso de la filoxera en Tenerife

En el ámbito fitosanitario, el Gobierno de Canarias ha reforzado el operativo desplegado tras la detección de la plaga de filoxera en Tenerife en julio de 2025. La estrategia de contención ha supuesto la realización de 13.208 prospecciones en el territorio, con un saldo de 105 casos positivos que fueron localizados, tratados y erradicados eficazmente.

De cara al presente ejercicio de 2026, la Consejería ha consignado más de 1,1 millones de euros para las labores de control y ha aprobado la incorporación de personal técnico especializado. La evolución favorable del brote permitió al Ejecutivo flexibilizar en agosto las restricciones al transporte de uva fresca, garantizando la seguridad en el desarrollo de la vendimia actual.

Retos estructurales como la sequía y el relevo generacional

Pese al optimismo moderado para la campaña de 2026 gracias a un invierno más húmedo con estimaciones en bodegas como El Lomo de entre 70.000 y 90.000 kilos de uva de alta calidad, el sector continúa enfrentando problemas de fondo. La falta de precipitaciones en zonas especialmente castigadas como Tegueste y la escasa incorporación de jóvenes a los viñedos representan los principales desafíos estructurales sobre los que el Ejecutivo regional busca actuar mediante incentivos a la rentabilidad y la innovación.