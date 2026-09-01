Cuatro alcaldes tinerfeños a un paso de la cárcel por ahogar la costa en aguas fecales

La Fiscalía no titubea. Exige cuatro años de prisión y trece de inhabilitación para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife, por permitir que el polígono industrial de Güímar y sus urbanizaciones vertieran aguas residuales al mar sin tratamiento alguno.

En el banquillo se sentarán María Concepción Brito (PSOE), José Gumersindo García (PSOE), Carmen Luisa Castro (PP) y José Juan Lemes (CC). Este último, en un retrato clásico de la agencia de colocación política, cobra hoy como asesor del presidente Fernando Clavijo. El Ministerio Público les acusa de prevaricación por omisión. En otras palabras, no hacer el trabajo por el que los ciudadanos les pagaban el sueldo.

Ahogar la iniciativa privada

El polígono de Güímar acoge a cerca de 300 empresas. Industrias lácteas, fábricas y lavanderías que levantan la persiana cada día y tributan sin descanso a cambio de unos servicios básicos que nunca llegaron.

Los responsables políticos se lavaron las manos. Omitieron su obligación de mantener y legalizar la red de saneamiento. Esta parálisis de la Administración arrastró a los empresarios a una situación de absoluta ilegalidad, poniendo en jaque el tejido productivo de la zona. Mientras el sector privado intentaba generar riqueza, el sector público le condenaba a operar sobre una fosa séptica.

Ecologismo de salón frente a la cruda realidad

Las inspecciones judiciales desnudaron la farsa. Un solo emisario escupía la inmundicia de todo el polígono al Atlántico. Las muestras revelaron niveles de la bacteria E. coli que superaban cien veces el límite permitido.

Metales pesados, aceites y sulfuros entraron de lleno en la cadena trófica. Los mismos partidos que redactan leyes ecologistas asfixiantes y paralizan proyectos turísticos por un escarabajo, miraron hacia otro lado mientras el litoral se convertía en un foco de infección. La Fiscalía alerta de riesgos gastrointestinales a corto plazo y peligros de carácter cancerígeno a largo. Una factura sanitaria derivada de la incompetencia política.

La maquinaria solo despierta por miedo

El desenlace del caso ilustra cómo funciona la burocracia. Los ayuntamientos implicados mantuvieron su letargo deliberado durante años. No hubo soluciones preventivas ni empatía con los vecinos.

Solo cuando la Justicia abrió una causa penal, afloró una súbita actividad municipal. Los despachos se llenaron de prisa. Se contrataron empresas especializadas y se redactaron informes a contrarreloj. El pánico a entrar en la cárcel logró en unas semanas lo que no consiguió el deber de servicio público en una década. El daño en Güímar, sin embargo, ya estaba hecho.