Domínguez niega fisuras en el Gobierno de Canarias pero avisa a Sánchez de que "no nos tomen el pelo"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha querido despejar cualquier duda sobre la estabilidad del Ejecutivo autonómico después del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a las diferencias surgidas en torno a la financiación autonómica y al denominado Decreto Canarias, Domínguez asegura que entre los socios de Gobierno hay "cero crispación" y que el Ejecutivo mantiene una única posición institucional.

Otra cosa es la confianza en Madrid. Ahí el mensaje del dirigente popular es mucho más contundente. Domínguez ha dejado claro que el PP canario no se fía del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que las Islas no están dispuestas a aceptar nuevos incumplimientos.

"Somos responsables, creemos en la palabra, creemos en los compromisos y ya nos han fallado en muchas ocasiones desde el Gobierno de España", ha señalado ante los medios. Y ha resumido su posición con una frase que marca el tono de las negociaciones: "Canarias no está para que nos tomen el pelo".

Clavijo llevará las negociaciones con Madrid

Pese a su desconfianza hacia el Ejecutivo central, Domínguez ha respaldado que sea el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien encabece las conversaciones con Madrid. El líder del PP insiste en que esta decisión no supone una ruptura dentro del Gobierno de coalición.

Su deseo es que las negociaciones lleguen a buen puerto, aunque no oculta su escepticismo. "Esperemos que no nos mienta el Gobierno de España una vez más", ha afirmado.

Domínguez ha recurrido además a varios precedentes para justificar la desconfianza de su partido. Entre ellos, la situación de La Palma, donde, según ha recordado, el Gobierno de Canarias tuvo que asumir en solitario una partida de 100 millones de euros anuales que correspondía al Estado.

También ha mostrado su sorpresa por que el denominado Decreto Canarias no vaya a abordarse en su totalidad y ha recordado que el PSOE ya se apartó anteriormente de estas negociaciones.

El PP no participará en el próximo CPFF

La posición de los populares se trasladará también al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Domínguez ha confirmado que la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, no acudirá a la reunión.

Aunque Asián se encuentra actualmente de vacaciones, el vicepresidente ha asegurado que su ausencia no responde únicamente a esa circunstancia. Según ha explicado, el PP no quiere asumir el protagonismo de unas negociaciones con un Gobierno del que desconfía.

"Mientras yo sea presidente del Partido Popular en Canarias, las negociaciones con el Gobierno de España no las vamos a llevar nosotros porque no nos fiamos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Domínguez sostiene así que el PP mantendrá su posición crítica con Sánchez mientras Clavijo lidera las conversaciones con Madrid. Una fórmula que, según el vicepresidente, no implica ninguna fractura dentro del Ejecutivo autonómico. "No hay ficción, al contrario, hay cohesión en el Gobierno", ha defendido.